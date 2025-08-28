Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

'Sad pucam, letim, gazim': Bliži se veliki dan, tko ide u superfinale 'Farme'?

Kandidati 'Farme' pod dojmom su najnovijih događanja na imanju

RTL.hr
28.08.2025 12:18

Kandidati 'Farme' pod dojmom su najnovijih događanja na imanju. "Baš dobra fora", otkrio je jedan od kandidata. "Preobrat, što je ono bilo", dodala je Manuela. "Šokirani smo, ali igra je zanimljiva", zaključila je Manja o Ivanovom jokeru. Događanja su turbulentna i sve je neizvjesnije jer se bliži kraj. Jedan se kandidat prometnuo kao favorit za pobjedu, cijelo imanje bruji o njemu, no hoće li na kraju zaista završiti tako?

Ivan, Mario, Farma
Ivan, Mario, Farma FOTO: RTL

"Mislim da sam spremniji malo od njega", ocijenio je Dario svoju spremnost za posljednji obračun. "Mislim da Dario ima veće šanse nego ja, no ne predajem se i ne odustajem", dodao je Darko. Svi su umorni, no Rebecca puca od energije. Neke se odluke donose sve brže i lakše, no vlada velika trema. "On se jedva može i ustati", ocijenjeno je Marijevo stanje uoči sudbonosne borbe.

Povratnici, Farma
Povratnici, Farma FOTO: RTL

Dogodila su se i neka razočarenja, no povratka nema. Finalne borbe su pred kandidatima, a svi su spremni pokušati i izboriti superfinale 'Farme'. "Sad pucam, letim, gazim", zaključila je Rebecca. "Puno truda, žulja i alata je prošlo kroz moje ruke", zaključeno je.

Što čeka finaliste - doznajte od 20.15 sati na RTL-u.

Farma
Farma

Prepoznajete li ovog kandidata 'Farme'? Odrastao je bez luksuza, ali kaže da je tako život bio ljepši

Moglo bi te zanimati

Povratnici prelomili: Ovo su parovi koji će se boriti za superfinale 'Farme'!

Prepoznajete li ovog kandidata 'Farme'? Odrastao je bez luksuza, ali kaže da je tako život bio ljepši

Za koga bivši farmeri i mentor navijaju u 'Farmi'? Evo tko su njihovi favoriti među TOP 6 finalista!

Šok! Ivan izvadio tajni joker: 'Birat ću lakši put do finala'

Napokon odlučeno! Pogledajte tko se bori protiv koga u velikom finalu 'Farme'

Finalisti otkrili planove za 50.000 eura: Bahami, bicikli i jedno stambeno pitanje