Simpatični Darko oduševio marljivošću pa ni kriv ni dužan završio u šumi: 'Imao sam dosta gubitaka, obitelj mi je sve!'

Darko je i ondje odmah pokazao za što je sve spreman – zajedničkim snagama David i on uredili su kolibu da bude pogodna za život, ali i napravili oganj.

"U srcu sam dobar, ali sve po zaslugama. Emocije pokazujem na sve moguće načine, mislim da nije problem ni zaplakati. Svi smo ljudi, svi imamo emocije, samo što se netko može suzdržavati, a netko ne", priča Darko, koji kaže kako mu kod ljudi najviše smetaju nepravda, dvoličnost i igrice.

U farmerskoj avanturi najveća mu je podrška obitelj s kojom dijeli dobro i zlo.

"Moja obitelj mi znači sve u životu, sve što mi se događa, događa mi se skupa s njima. Mislim da je to nešto najvažnije u životu. Imao sam dosta gubitaka u obitelji, život me naučio da se nikad ne može sve sto posto planirati, da život pokaže da sve može biti i drugačije, da je zdravlje najbitnije. I sreća isto tako! Sa svojih 26 godina prošao sam dosta toga. Nije me baš život mazio, uvijek sam bio borac. Sve to iskustvo me učinilo jačim i izdržljivijim", poručuje.