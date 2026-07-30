Sjećate li se Manuele iz 'Farme'? Bila je pravi borac i miljenica publike, evo kako izgleda i čime se bavi danas

Iako je od njezina boravka na imanju prošlo neko vrijeme, Manuela iz 'Farme' i dalje ostaje upamćena kao jedna od najupečatljivijih i najglasnijih kandidatkinja koje smo gledali na malim ekranima. U show je ušla s jasnom misijom - dokazati da žena može biti sređena i dotjerana, ali ujedno i bez ikakvog straha preuzeti najteže seoske poslove te dominirati u izravnim okršajima.
Pravi borac koji je dominirao izazovima
Tijekom svog boravka na imanju, Manuela je iz tjedna u tjedan potvrdila status prave opasnosti u izazovima. Bilo da se radilo o taktičkim zadacima, fizičkim naporima ili napetim dvobojima u areni, u borbe je ulazila punim srcem i bez imalo kalkulacija. Gledatelji su vrlo brzo prepoznali njezinu autentičnost jer je uvijek otvoreno govorila što misli, pa čak i u najtežim trenucima kada je vodila imanje u kriznim uvjetima bez osnovnih namirnica. Pokazala je nevjerojatnu mentalnu snagu i izdržljivost te redovito slavila u ključnim duelima kada su je mnogi otpisivali, ostajući dosljedna svojim moralnim načelima i sportskom duhu.
Gdje je i što radi danas?
Iako su se kamere realityja ugasile, Manuela nije nestala s radara javnosti. Dapače, iznimno je aktivna na Instagramu, gdje redovito informira svoje pratitelje o svakodnevnim avanturama, a njezin profil danas odiše potpunom pozitivom, stilom i hedonizmom. Ako je sudeći po najnovijim objavama, morski ambijent postao je njezin drugi dom, pa tako tirkizne uvale, zalasci sunca i idilične morske lokacije redovito pune njezine objave i priče.
Inspiracija i motivacija za pratitelje
Osim predivnih kadrova s destinacija i putovanja, ono po čemu se njezin profil posebno ističe jesu motivirajuće i ohrabrujuće poruke koje redovito posvećuje svojim obožavateljima. Manuela koristi svoju platformu kako bi širila samopouzdanje i podsjetila sve koji je prate da nikada ne odustaju od svojih snova, naglašavajući kako prava snaga dolazi upravo iz prevladavanja prepreka za koje smo mislili da su nesmotrive.