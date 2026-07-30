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Farma

Sjećate li se Manuele iz 'Farme'? Bila je pravi borac i miljenica publike, evo kako izgleda i čime se bavi danas

Osvojila je gledatelje borbenim duhom, iskrenošću i nepokolebljivim stavom, a danas svoju energiju i pozitivu dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama

RTL.hr
30.07.2026 22:00

Iako je od njezina boravka na imanju prošlo neko vrijeme, Manuela iz 'Farme' i dalje ostaje upamćena kao jedna od najupečatljivijih i najglasnijih kandidatkinja koje smo gledali na malim ekranima. U show je ušla s jasnom misijom - dokazati da žena može biti sređena i dotjerana, ali ujedno i bez ikakvog straha preuzeti najteže seoske poslove te dominirati u izravnim okršajima.

Manuela i Ivan, Farma
Manuela i Ivan, Farma FOTO: RTL

Pravi borac koji je dominirao izazovima

Tijekom svog boravka na imanju, Manuela je iz tjedna u tjedan potvrdila status prave opasnosti u izazovima. Bilo da se radilo o taktičkim zadacima, fizičkim naporima ili napetim dvobojima u areni, u borbe je ulazila punim srcem i bez imalo kalkulacija. Gledatelji su vrlo brzo prepoznali njezinu autentičnost jer je uvijek otvoreno govorila što misli, pa čak i u najtežim trenucima kada je vodila imanje u kriznim uvjetima bez osnovnih namirnica. Pokazala je nevjerojatnu mentalnu snagu i izdržljivost te redovito slavila u ključnim duelima kada su je mnogi otpisivali, ostajući dosljedna svojim moralnim načelima i sportskom duhu.

Manuela, Farma
Manuela, Farma FOTO: RTL

Gdje je i što radi danas?

Iako su se kamere realityja ugasile, Manuela nije nestala s radara javnosti. Dapače, iznimno je aktivna na Instagramu, gdje redovito informira svoje pratitelje o svakodnevnim avanturama, a njezin profil danas odiše potpunom pozitivom, stilom i hedonizmom. Ako je sudeći po najnovijim objavama, morski ambijent postao je njezin drugi dom, pa tako tirkizne uvale, zalasci sunca i idilične morske lokacije redovito pune njezine objave i priče. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inspiracija i motivacija za pratitelje

Osim predivnih kadrova s destinacija i putovanja, ono po čemu se njezin profil posebno ističe jesu motivirajuće i ohrabrujuće poruke koje redovito posvećuje svojim obožavateljima. Manuela koristi svoju platformu kako bi širila samopouzdanje i podsjetila sve koji je prate da nikada ne odustaju od svojih snova, naglašavajući kako prava snaga dolazi upravo iz prevladavanja prepreka za koje smo mislili da su nesmotrive. 

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