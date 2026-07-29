Sjećate se simpatične Manje iz 'Farme'? Postala je mama, dječaku dala posebno ime

Nakon što je u 'Farmi' podigla prašinu i ostala upamćena kao jedna od najosebujnijih kandidatkinja, slovenska influenserica Manja Šernek sada uživa u svojoj najvažnijoj ulozi.
"Welcome baby Wekow"
Manja je radosnu vijest podijelila sa svojim vjernim pratiteljima na društvenim mrežama, objavivši fotografiju iz bolnice u Izoli, Slovenija. Na fotki pozira s tek rođenim sinom u naručju, a u opisu je otkrila ime dječaka koje je odmah privuklo pažnju svojom posebnošću.
"Welcome baby Wekow", napisala je Manja, uz emoji srca i mahanja, potvrđujući tako ime novorođenog sina.
Ubrzo nakon objave, njezin profil preplavile su stotine komentara s čestitkama i lijepim željama, kako od vjernih obožavatelja, tako i od kolega iz reality svijeta. Mnogi su istaknuli i predivan crno-bijeli trenutak majke i sina koji je Manja također podijelila.
Podsjetimo, Manja je u hrvatskoj verziji 'Farme' osvojila gledatelje jer je od prvog dana bila potpuno svoja. Bez glume i kalkulacija, svojim je zaraznim humorom, simpatičnim upadicama i autentičnošću unijela pravu vedrinu na imanje. Upravo su je ta iskrenost i karakter dogurali jako daleko u showu, ostavivši je u sjećanju publike kao jedno od najomiljenijih lica te sezone.