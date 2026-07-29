Sjećate se simpatične Manje iz 'Farme'? Postala je mama, dječaku dala posebno ime

Nakon što je u 'Farmi' podigla prašinu i ostala upamćena kao jedna od najosebujnijih kandidatkinja, slovenska influenserica Manja Šernek sada uživa u svojoj najvažnijoj ulozi.

Manja je radosnu vijest podijelila sa svojim vjernim pratiteljima na društvenim mrežama, objavivši fotografiju iz bolnice u Izoli, Slovenija. Na fotki pozira s tek rođenim sinom u naručju, a u opisu je otkrila ime dječaka koje je odmah privuklo pažnju svojom posebnošću.

"Welcome baby Wekow", napisala je Manja, uz emoji srca i mahanja, potvrđujući tako ime novorođenog sina.