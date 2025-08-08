Sjećate se toga? Dario iz 'Farme' u 'Braku na prvu' bio je s Petrom, a ovako su tada izgledali

Dario i Petra imali su dobar odnos na početku 'Braka na prvu', no s vremenom su shvatili da nisu jedno za drugo

Darija trenutno gledamo u RTL-ovom showu 'Farmi', a upoznali smo ga u trećoj sezoni 'Brak na prvu'. Eksperti su ga u sociološkom eksperimentu spojili s Petrom Meštrić.

icon-expand Brak na prvu - Dario Crnković i Petra Meštrić FOTO: RTL

Njihov odnos na početku se činio idiličnim. "Bilo mi je odlično, dobila sam super muža", rekla je Petra nakon prve bračne noći. Svatko je bio u svojoj sobi, a ona je komentirala da je shvatila da je udana kada je pogledala vjenčani prsten na svojoj ruci. "Poslala me u svoju sobu, ali dobro", rekao je Dario. Komentirao je da je to razumljivo s obzirom na to ih roditelji gledaju.

Petra i Dario, Brak na prvu

Napredovali su u svom braku odgovarajući na pitanja eksperata. ''Prvo što mi se svidjelo na tebi bio je pogled, imaš te plave oči, lijepe... Kad si stala ispred mene, gledao sam i ti grudi, i tako to, ako ćemo iskreno, nećemo se lagati'', rekao je Dario, dok se njegova supruga zacrvenjela. ''Mislim da nekad priča nešto što ne misli, da su tu neke dvije osobe... Jedna ima obrambeni mehanizam, a nekad se pojavi ta druga koja mi je 'wow''', priznao je Dario, rekavši da ne shvaća kako joj ljubav nije na prvom mjestu u životu. ''Možda se malo teže otvaram prema muškom rodu... To je i on primijetio, da ja izbjegavam tu fizičku i emotivnu bliskost. Htjela sam mu dati do znanja da to nije do njega'', rekla je Petra.

Dario i Petra, Brak na prvu

''Nisam očekivao da će to ispričati. Rekla mi je nasamo da joj se sviđam, i fizički'', dodao je Dario. Petra mu je te večeri dopustila da skupa spavaju u zajedničkom krevetu, a on je priznao da se ugodno iznenadio. ''Vidio sam je navečer kad je skidala šminku... Čak sam se iznenadio, mislio sam da će to biti i lošije. Čak mi je možda bolja bez šminke nego sa svom tom šminkom!'' kazao je.

Dario i Petra, Brak na prvu

Ipak, s vremenom je došlo do niza nesuglasica između Petre i Darija te njihov odnos nije završio vezom u vanjskom svijetu. Dario je na posljednjem razgovoru s ekspertima pustio suzu. "On je iskreno i čistog srca ušao u ovaj eksperiment i mislim da ga je pogodilo što nije našao svoju pravu ljubav", komentirala je Petra cijelu situaciju.

Dario, Brak na prvu

Nakon završetka eksperimenta Dario i Petra otkrili su kako više nisu u dobrim odnosima. "Nismo se nešto previše čuli, a nismo ni otišli na kavu", rekla je Petra o odnosu nje i Darija nakon završetka eksperimenta.

Petra Meštrić

Par je imao brojne uspone i padove, a Dario je otkrio što najviše zamjera Petri: "Najviše me smeta njezina neprirodnost, sva je u nekoj plastici, nju to muči. To mi jednostavno ne ide u glavu".

Dario, Brak na prvu

Iako su prošli puno toga zajedno kroz eksperiment, Petra se odlučila u potpunosti udaljiti od njega. Otkrila je kako joj Dario nije čestitao na diplomi, dok su joj drugi kandidati poslali poruku i čestitali joj.

Petra Meštrić

"Drugi kandidati s kojima ni ne pričam su mi napisali poruku, a od njega me iznenadilo što mi nije mogao napisati ni –'čestitam', to me malo povrijedilo", izjavila je Petra.

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

icon-expand FOTO: RTL

Petra i Dario - vjencanje









































