Farma

Slijedi superfinale Farme: Tko će odnijeti pobjedu?

Finale Farme pogledajte na platformi Voyo

21.08.2025 13:42

U posljednjoj epizodi emocije su na vrhuncu! Superfinalisti i kandidati dijele svoja razmišljanja o showu i stvaraju posljednje zajedničke uspomene.

Nervoza pred finalnu borbu raste, a superfinalisti se stresa pokušavaju riješiti na različite načine.

Oproštaj od mentora Marinka donosi dirljive trenutke, no tjedni zadatak i dalje mora biti ocijenjen, a Marinko poručuje kako će biti strog i pravedan do samog kraja.

Farma, Marinko
Farma, Marinko FOTO: RTL

Superfinalisti se prisjećaju svog puta na Farmi, a sve emocije kulminirat će velikim završnim izazovom u areni!

Kome će otići laskava titula i 50.000 eura, pokazat će posljednja epizoda 'Farme', iza ponoći dostupna na platformi Voyo! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

Ovo je Manuelin put kroz 'Farmu': Od solo igračice do kraljice arene, uvijek svoja i uvijek pozitivna

Farma

ANKETA Koga vidite kao pobjednika 'Farme'?

