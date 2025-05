Soboslikar Haris spreman je za 'Farmu': 'Imao sam pretežak život i ništa me nije uništilo'

Soboslikar Haris Mrkaljević stiže na 'Farmu' kako bi se predstavio javnosti i stekao novo životno iskustvo. Usto, volio bi ljudima skrenuti pozornost na životinje u nevolji. Posebno ga bole sudbine pasa lutalica. "Volio bih zaraditi novac kojim bi spasio još pasa i našao im dom, hranu i njegu", jasan je Haris.

"Imao sam pretežak život i ništa me nije uništilo, samo me ojačalo i učinilo pravom osobom. Ništa mi ne može teško pasti, osim kada mi se uvrijedi obitelj, tu sam najmekaniji i jedino u tom slučaju mogao bih izgubiti sebe. Predobar sam u duši i to mi je najslabija točka", otvoreno će budući farmer.