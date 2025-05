Šok i suze u areni! 'Teško je vidjeti njegove suze – užasno me to boli'

''Katastrofa, samo se nadam da ja neću biti odabrana'', komentirala je Nikolina. Mario je izabrao Haris. ''S obzirom na to da imam veliku želju ostati, a mislim da veliku želju ima i on pa će sigurno gristi'', objasnio je Mario.

''Kao i većina njih, došao sam u arenu opušten i onda se dogodi čudo'', komentirao je Haris. David je izabrao Darka zbog čega je Haris priznao da mu nije lako, s obzirom na to da se bori protiv dva najdraža momka u kući.

Momci su ga smirivali da je to samo igra te da se pokuša opustiti. Davidu također nije lako što se mora boriti protiv Harisa. ''Jako je teško vidjeti njegove suze – užasno me to boli'', priznao je David.

