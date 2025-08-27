Šok! Ivan izvadio tajni joker: 'Birat ću lakši put do finala'

"Napokon je došao taj trenutak da im pokažem jokera, jedva čekam vidjeti njihove reakcije", izjavio je Ivan s osmijehom. Umjesto da ostane u paru s Darkom, Ivan je odabrao Marija. Manuela nije skrivala ljutnju: "Mi toliko živaca izgubili, a on tu vadi joker." Svoj potez Ivan je obrazložio vrlo jasno: "Izabrat ću lakši put do finala, to će biti Mario."

No Mario je na to odgovorio bez dlake na jeziku: "Ivan kaže da bira lakši put do finala, hvala mu što razmišlja da sam totalni outsider jer je meni iz te pozicije puno lakše boriti se nego njemu." Ovim potezom nova kombinacija izgleda ovako: Ivan će se boriti protiv Marija, dok će Darko ući u duel s Dariom. Rebecca i Nikolina ostaju zajedno u svom paru.

