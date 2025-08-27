Emisije
Farma

Šok! Ivan izvadio tajni joker: 'Birat ću lakši put do finala'

Mislili ste da su parovi za finale zaključani? Ivan je dokazao da u ovoj igri ništa nije gotovo dok se ne čuje posljednji zvuk zvona! Na sastanku finalista i povratnika izvadio je tajni joker koji je osvojio nakon 'Farmerskih igara' i potpuno promijenio raspored

RTL.hr
27.08.2025 22:00

"Napokon je došao taj trenutak da im pokažem jokera, jedva čekam vidjeti njihove reakcije", izjavio je Ivan s osmijehom. Umjesto da ostane u paru s Darkom, Ivan je odabrao Marija. Manuela nije skrivala ljutnju: "Mi toliko živaca izgubili, a on tu vadi joker." Svoj potez Ivan je obrazložio vrlo jasno: "Izabrat ću lakši put do finala, to će biti Mario." 

Ivan, Dario, Farma
Ivan, Dario, Farma FOTO: RTL

No Mario je na to odgovorio bez dlake na jeziku: "Ivan kaže da bira lakši put do finala, hvala mu što razmišlja da sam totalni outsider jer je meni iz te pozicije puno lakše boriti se nego njemu." Ovim potezom nova kombinacija izgleda ovako: Ivan će se boriti protiv Marija, dok će Darko ući u duel s Dariom. Rebecca i Nikolina ostaju zajedno u svom paru. 

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

