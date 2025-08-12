Emisije
Farma

Šok! Povratnici ili osvetnici?! Oni odlučuju o sudbini preostalih kandidata!

Njihov dolazak unijet će novu energiju, ali i prijetnju u završnicu igre

RTL.hr
12.08.2025 13:15

Na 'Farmi' ništa više neće biti isto, potvrđeno je da na imanje stižu pridošlice. Manuela je pred svima čitala glasnik: "Povratnici ili osvetnici?" Dario pred kamerom priznaje: "Za nas su povratnici, a za neke druge su osvetnici." Prema glasniku, sudbina farmera više neće ovisiti samo o njima, povratnici će imati značajnu ulogu u daljnjem tijeku igre.

Manuela, Farma
Manuela, Farma FOTO: RTL

"Mislim da je to dobro da se ova igra razbije, jer taj jedan klan upravlja igrom već duže vrijeme", dodaje Dario. No, ključno je pitanje dolaze li da poravnaju račune ili da budu objektivni i pravedni? Nikolina otvoreno priznaje: "Svi ti ljudi koji su ispali vani mislim da su malo preosobno shvatili ovu igru. Većini sam ja trn u peti, tako da, ako se vrate, za mene će to biti osveta."

Farmerski glasnik, Farma
Farmerski glasnik, Farma FOTO: RTL

Neki povratnici već su sigurni, a dvojicu će farmeri birati glasovanjem. Njihova prava uloga i zaduženja još uvijek su tajna, a to otvara prostor za nove igre i iznenađenja.

Tko se vraća, s kakvim planovima i hoće li poravnati stare račune ili unijeti nove podjele – gledaj nove epizode prije svih, samo na platformi Voyo!

