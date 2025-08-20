'Šokirani smo, ali igra je zanimljiva': Svi su pod dojmom najnovijih događanja na 'Farmi'

Kandidati ' Farme ' pod dojmom su najnovijih događanja na imanju. "Baš dobra fora", otkrio je jedan od kandidata. "Preobrat, što je ono bilo", dodala je jedna od kandidatkinja 'Farme'. "Šokirani smo, ali igra je zanimljiva", zaključeno je. Događanja su turbulentna i sve je neizvjesnije jer se bliži kraj.

Jedan se kandidat prometnuo kao favorit za pobjedu, cijelo imanje bruji o njemu, no hoće li na kraju zaista završiti tako? Pitanja je niz, a vremena je ostalo još malo. "Došao je dan", zaključili su. Tenzije vladaju od samog jutra. "Nervozan je, stalno se pita što drugi misle", komentirao je jedan od kandidata drugog.

Što čeka finaliste - doznajte na platformi Voyo od ponoći! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.