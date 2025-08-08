Emisije
Farma

Sprema se borba u areni: 'Najkatastrofalnija noć mog života, sve me boli, ne mogu vjerovati da sam ovo proživjela'

Mentor Marinko stigao je u društvu svoje kćeri, a u štali vlada planika

RTL.hr
08.08.2025 09:51

Mentor na 'Farmi' boravi duže nego inače, a sve zbog glamping kućice u koju je stigao kao gost sa svojom kćeri. U štali panika veća nego inače. "U hladnjaku propuh", komentirala je Nikolina. "Hladnjak je poluprazan, a moramo pripremiti toliko doručaka... od ničega ćemo morati prirediti nešto", zaključio je Mario.

Elena, Marinko na imanju, Farma
Elena, Marinko na imanju, Farma FOTO: RTL

Duelisti se pripremaju za još jednu borbu u areni. "Mrzim ovu noć", otkrila je Manja. "Najkatastrofalnija noć mog života, sve me boli, ne mogu vjerovati da sam ovo proživjela", dodala je. Manji i Manueli teško pada boravak u izolaciji. "Čekamo da nas se netko sjeti", zaključila je Manuela o boravku u kućici za izolaciju.

Manja i Manuela u izolaciji, Farma
Manja i Manuela u izolaciji, Farma FOTO: RTL

U obiteljskoj kući je vrlo mirno. "Svi su umorni pa ću ih pustiti da dulje spavaju", zaključio je Davor. Farmeri se snalaze čak i kada je teško i sve nade polažu u uspjeh. Ivan nema mira ni pet minuta pa ga dečki opominju da se konačno malo i opusti!

Hoće li ekipa proći tjedni zadatak i tko će napustiti 'Farmu' - doznajte od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

