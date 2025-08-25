Stari prijatelji opet zajedno, ali napetost se osjeti: 'Lijepo je vidjeti Davora, ali djeluje suzdržano'

Povratnici su smješteni u kuću i štalu, dok se šest kandidata nalazi u kolibi u šumi. Od ranog jutra povratnici su prionuli poslu, a Haris i Davor posebno su se uhvatili sređivanja i čišćenja štale. Njihov rad nije prošao nezapaženo. "Mislio sam da povratnici neće ništa raditi, vi ste vrijedni od ranog jutra", pohvalio ih je Mario . No, Haris nije mogao sakriti nezadovoljstvo: "Štala je neuredna, ali valjda to ima neke svoje razloge." Davor je jednako ogorčen zbog zapuštenosti imanja i zamjera finalistima previše opuštenosti. "Ali ipak ste vi finalisti!", poručio je Haris grupi koja se pravdala obiteljskim posjetama, padom tjednog zadatka i manjkom vremena.

U kameri se oglasio i Dario, koji nije mogao sakriti emocije zbog ponovnog susreta s Davorom: "Lijepo je vidjeti Davora, ali mi se čini nekako suzdržan." S druge strane, Nikolina je na kritike povratnika odmah odmahnula rukom: "Uopće me ne diraju njihovi komentari."

