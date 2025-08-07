Stigla posebna gošća na 'Farmu': Evo kako su kandidati prošli na inspekciji!

Mentor Marinko i njegova nasljednica prvo su provjerili novi zadatak, izradu međimurskih cekera. Malena Elena s uzbuđenjem je izbrojala šest košara, što je bio minimalni broj koji su farmeri morali izraditi. No, Manja je odmah dodala: "A mi smo ih 7 napravili! Gdje je još jedna? Ovdje je - ta je za tebe!" Djevojčica je dobila poseban ceker pun poklončića. Marinko je bio vidno dirnut: "Ipak je tu uložen ekstra trud."

Nakon provjere zadatka, otac i kći prespavat će u luksuznoj glamping kućici koju su kandidati s puno truda izgradili u ovotjednom zadatku.

