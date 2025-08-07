Emisije
Farma

Stigla posebna gošća na 'Farmu': Evo kako su kandidati prošli na inspekciji!

Marinko i njegova preslatka kći stigli su na 'Farmu' kako bi provjerili napredak zadataka, a kandidati su im pripremili neočekivano iznenađenje

RTL.hr
07.08.2025 21:15

Mentor Marinko i njegova nasljednica prvo su provjerili novi zadatak, izradu međimurskih cekera. Malena Elena s uzbuđenjem je izbrojala šest košara, što je bio minimalni broj koji su farmeri morali izraditi. No, Manja je odmah dodala: "A mi smo ih 7 napravili! Gdje je još jedna? Ovdje je - ta je za tebe!" Djevojčica je dobila poseban ceker pun poklončića. Marinko je bio vidno dirnut: "Ipak je tu uložen ekstra trud."

Nakon provjere zadatka, otac i kći prespavat će u luksuznoj glamping kućici koju su kandidati s puno truda izgradili u ovotjednom zadatku.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

