Stigli gosti iznenađenja na 'Farmu'! Evo tko je došao gledati finaliste u napetim igrama

No, najveći pljesak izazvao je dolazak dobro poznatih lica, mentora Marinka i neizostavnog trgovca Hamdije! "Danas neću nikoga mučiti ni patiti, dolazim da se zabavimo i poigramo", poručio je Marinko uz osmijeh, dok su farmeri komentirali kako "Marinko u zadnje vrijeme ne dolazi praznih ruku". Darko je dodao: "Marinko je pravi domaćin." Uz podršku gostiju i navijačku atmosferu, natjecatelji će morati pokazati snagu, spretnost i snalažljivost u igrama koje podsjećaju na neka davna vremena. Tko će biti najbolji i hoće li igre otkriti novog favorita pred samo superfinale?

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.