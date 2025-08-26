Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Stigli gosti iznenađenja na 'Farmu'! Evo tko je došao gledati finaliste u napetim igrama

Počele su Farmerske igre, a na imanje su stigli gosti iznenađenja koji su dodatno podigli uzbuđenje! Voditeljica Nikolina Pišek najavila je spektakl, dok su se finalisti i povratnici pripremali za natjecanje u starim tradicionalnim igrama

RTL.hr
26.08.2025 21:00

No, najveći pljesak izazvao je dolazak dobro poznatih lica, mentora Marinka i neizostavnog trgovca Hamdije! "Danas neću nikoga mučiti ni patiti, dolazim da se zabavimo i poigramo", poručio je Marinko uz osmijeh, dok su farmeri komentirali kako "Marinko u zadnje vrijeme ne dolazi praznih ruku". Darko je dodao: "Marinko je pravi domaćin." Uz podršku gostiju i navijačku atmosferu, natjecatelji će morati pokazati snagu, spretnost i snalažljivost u igrama koje podsjećaju na neka davna vremena. Tko će biti najbolji i hoće li igre otkriti novog favorita pred samo superfinale?

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

FARMA finale marinko hamdija
Farma

'Pretpostavila sam da će stati na našu stranu, ali...': Manuela razočarana Jelenom, rasprava povratnika uzburkala 'Farmu'!

Moglo bi te zanimati

Marinko za RTL.hr otkrio što će presuditi tko će biti pobjednik 'Farme': 'On ima veliku prednost u areni'

Prepoznajete li preslatkog dječaka na fotografiji? 'Uvijek sam bio društven'

Cure ispadaju u startu? Povratnici otkrivaju prve kalkulacije za finale

Povratnici odlučuju tko ide u parove, počele prve svađe oko 'Farmerskih igara'

Novost na imanju: Što su to farmerske igre?

Darko grize pred kraj, a Kiki uvjeren: 'Svi me slušaju, ja imam moćnu riječ'