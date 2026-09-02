Stiglo veliko priznanje za pobjednika 'Farme' Ivana: 'Iskreno, nisam to očekivao i baš sam se iznenadio kad su mi javili'

Općina Poličnik dodijelila je pobjedniku popularnog showa službenu zahvalnicu za promidžbu rodnog kraja, a Ivan nam otkriva kako reagiraju mještani, kako provodi ljeto te kako se snalaze njegovi sinovi Ivano i Petar

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Pobjednik posljednje sezone reality showa 'Farma', Ivan Rogić, ne prestaje nizati lijepe trenutke. Nakon što je odnio pobjedu u showu i ubrzo potom sa svojom partnericom dočekao rođenje drugog sina Petra, iz rodnog Poličnika stigla mu je još jedna lijepa vijest. Općina Poličnik dodijelila mu je službenu zahvalnicu za doprinos promidžbi i jačanju prepoznatljivosti općine kroz pobjedu na "Farmi". Usprkos velikom uspjehu i medijskoj pažnji, Ivan je ostao čvrsto na zemlji, posvećen obitelji, radu i obavezama oko kuće. Ekskluzivno nam je otkrio kako je reagirao na priznanje svoje općine, kakvi su komentari mještana kad ga sretnu te kako provodi ljeto sa sinovima Ivanom i Petrom.

icon-expand icon-close icon-close Farma - Ivan pobjednik FOTO: RTL

Kako ste reagirali kada su vam javili za nagradu Općine? Jeste li očekivali takvo službeno priznanje nakon pobjede u showu Farma"?

Iskreno, nisam to očekivao i baš sam se iznenadio kad su mi javili. Naravno da mi je bilo drago i da sam ponosan. U Farmu" sam prvenstveno išao zbog sebe, da vidim koliko mogu izdržati i da se dokažem kroz ono što jesam, tako da mi je ovo priznanje Općine stvarno posebno.

O kakvoj je točno nagradi riječ i što vam osobno znači?

Riječ je o zahvalnici Općine Poličnik za promidžbu i jačanje prepoznatljivosti Općine Poličnik kroz pobjedu u showu Farma". Meni to znači puno jer dolazi od moje općine i ljudi među kojima sam odrastao i živim. Lijep je osjećaj znati da su prepoznali moj uspjeh i da su ga povezali i s mjestom iz kojeg dolazim.

icon-expand Ivan Rogić, Farma FOTO: Privatan album

Kakvi su komentari susjeda i mještana kad vas sretnu u Poličniku?

Uglavnom su komentari pozitivni. Ljudi me zaustave, čestitaju, popričamo i često se našalimo na račun Farme". Najviše mi je drago kad mi kažu da su navijali za mene i pratili emisiju. Poličnik je ipak malo mjesto i tu se ljudi međusobno poznaju, tako da je lijepo osjetiti tu podršku.

icon-expand Ivan Rogić, Farma FOTO: Privatan album

Kako provodite ostatak ljeta? Stignete li se uopće odmoriti uz sve obveze oko kuće i rada?

Iskreno, odmora nema baš koliko bih htio. Uvijek ima nešto oko kuće, posla i obitelji. Ljeto pokušavamo iskoristiti koliko možemo, otići negdje s djecom, biti zajedno i malo se maknuti od svakodnevnih obaveza. Nije mi potreban neki veliki odmor, meni je najvažnije da sam s obitelji i da imamo malo vremena za sebe.

icon-expand Marinko i Ivan, Farma FOTO: Privatan album

Kako su dječaci, Ivano i Petar? Snalazi li se stariji brat i dalje dobro u svojoj ulozi i kako provodite zajedničke obiteljske trenutke?