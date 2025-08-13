'Što Farma spoji, neka nitko ne rastavi!' Ceremonija koja je zbližila dvije matice klana

U šali i dobrom raspoloženju, dvije matice klana odlučile su potvrditi svoje savezništvo. Ceremoniju je predvodio Mario, dok su ostali kandidati promatrali uz osmijehe i komentare. "Lijepo mi je vidjeti da je jedno prijateljstvo preživjelo ovdje, prošlo sve nedaće. Držale su se skupa i to mi je jako drago vidjeti", rekla je Anđela. I sama Doroteja priznala je koliko su joj savezi važni: "Odmah sam shvatila da bez saveznika i klanova ne možeš funkcionirati." No, Mario je u svom stilu zaključio: "Ovo je početak kraja... pa i početak kraja našeg klana."