Farma

Superfinale počinje! Evo kako izgleda arena koja odlučuje pobjednika 'Farme'

Tri superfinalista, jedan poligon, jedno ime koje će biti upisano zlatnim slovima. U velikoj završnici showa 'Farma', kandidati moraju proći najzahtjevniju igru sezone. Pravila su jasna, a borba će biti žestoka

RTL.hr
29.08.2025 21:10

Napetost raste,  a finalna borba za titulu pobjednika 'Farme' samo što nije počela! Arena se sastoji od više fizički i tehnički zahtjevnih prepreka koje testiraju sve ono što su farmeri do sada naučili: izdržljivost, snagu, spretnost, koncentraciju i brzinu. Kroz drvo, vodu, konopce i logiku, put vodi prema najvažnijem cilju, ključu koji otključava pobjedu i nagradu od 50.000 eura.

Superfinalisti, Farma
Superfinalisti, Farma FOTO: RTL

Ivan, Darko i Rebecca, troje najuspješnijih farmera ove sezone, suočit će se u epskoj završnici. Emocije su na vrhuncu, a sve što se do sada gradilo, večeras će biti stavljeno na ispit.

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

Farma

Rebecca iznenadila sve i povela u najvažnijoj areni 'Farme'!

Farma

Posljednji zalazak na 'Farmi': Kandidati ostavili srce pred vratima imanja

