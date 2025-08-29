Superfinale počinje! Evo kako izgleda arena koja odlučuje pobjednika 'Farme'

Napetost raste, a finalna borba za titulu pobjednika 'Farme' samo što nije počela! Arena se sastoji od više fizički i tehnički zahtjevnih prepreka koje testiraju sve ono što su farmeri do sada naučili: izdržljivost, snagu, spretnost, koncentraciju i brzinu. Kroz drvo, vodu, konopce i logiku, put vodi prema najvažnijem cilju, ključu koji otključava pobjedu i nagradu od 50.000 eura.