Superfinalisti 'Farme' su Rebecca, Ivan i Darko!

Kandidati su pod dojmom jockera kojim je Ivan promijenio tijek igre i odlučio se boriti u areni s Marijem. "Što je ono bilo, koliko ga je dugo čuvao?", zapitala se Manuela. "Harisu se ispunila želja, mi smo šokirani, a igra je zanimljiva", zaključila je, pak, Manja. "Darko ti je teži protivnik od mene, ali i njega si dobio u svakom duelu", poručio je Mario Ivanu tijekom razgovora. "Mario je opasan", zaključio je, pak, o temi dana Davor. Dok će Ivan odmjeriti snage s Marijem, suočit će se u areni i Nikolina i Rebecca te Darko i Dario. Od ranog jutra vlada napetost među kandidatima. "Ivan je nervozan i stalno pita što ostali govore za njegov izbor", otkrio je Mario o svom protivniku. "Ivan se otpočetka hvali", dodala je Rebecca. "Darko je jak protivnik", otkrio je, pak, Dario koji smatra da je ipak spremniji od Darka. "Sportaš je, ali ja se neću predati, ako trebam obje noge slomiti, ali ću kidati u areni", zaključio je Darko.

icon-close

Povratnici su odlučili o rasporedu borbi u arenu i vrlo brzo su se složiti - Mario i Ivan, Darko i Dario te Rebecca i Nikolina. "Najbolje je početi s Ivanom i Marijem. Ivan nije dobar ujutro, ako bude prvi, možda će biti umoran pa će Mario imati veće šanse. Neka cure idu zadnje, neka se odmore i budu kako treba za kraj", zaključila je Manja. Složni povratnici jedva čekaju arenu, dok je kod finalista rasla nervoza. Veličanstvena arena je krenula - pretposljednje borbe su na redu, a na kraju će se doznati tko su superfinalisti. "Za mene su svi pobjednici, želim čistu borbu, želim svima sreću", zaključila je Anđa. Ivan i Mario prvi su krenuli prema areni. "Psihički je ovo lakši put do superfinala, no Mario nije tako slab kako izgleda", otkrio je Ivan uoči borbe. "Na njemu je veći pritisak da pobijedi", zaključio je prije borbe Mario.

icon-close

Žustra borba je krenula, a Ivan je uskoro otkrio da mu se čini da će igra biti gusta. Ipak, odnio je pobjedu i osvojio ključ za superfinale! "Tek kad sam počeo igrati oprala me trema. Bravo za Ivana, čestitam mu", zaključio je Mario i rekao da mu je drago što Ivan ušao u superfinale. "Imam žarku želju da mi Darko uđe u finale", zaključio je Ivan. U arenu su uskoro stigli Darko i Dario te je uslijedila najnapetija borba dana. Cijelo vrijeme borba je bila prilično ravnopravna, a onda je kod Darija nastupio umor. "Boca s vodom kao da je šuplja", zaključio je Dario dok je Darko vodio borbu s konstrukcijom. Dario je usporio tempo, a Darko je ubrzao i u konačnici je njegova upornost presudila. Neizvjesnost do kraja - no za dlaku Darko je izborio superfinale! "Ako sam već izgubio, neka je od Darka, on je prošao najteži put na ovoj 'Farmi' i zaslužio je", zaključio je Dario. "Falila mi je mrvica, mogao sam", zaključio je na kraju. Rebecca i Nikolina posljednje su stigle u arenu. Borba je trajala dugo, a djevojke su dosta vremena bile ravnopravne u bitki za finale. Uskoro je postalo jasno da Nikolina ima veliki problem s gubitkom vode, dok je Rebecci krenulo kako treba i uskoro je izvojevala pobjedu! Rebecca je postala superfinalistica! "Osjećaj je odličan, zahvaljujem sebi, sve je u glavi", zaključila je o svojoj pobjedi Rebecca.

icon-expand Superfinalisti FOTO: RTL