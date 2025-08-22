Suze, oproštaji i posljednji zadatak: Finale 'Farme' pogledajte na platformi Voyo

Stiglo je vrijeme za kraj zajedničkog života na 'Farmi'. Ostao je samo još finalni dvoboj superfinalista. "Jedva čekam rasplet da odmjerimo tko je jači", komentirali su.

Posljednje jutro u kući obilježeno je zadnjim zajedničkim doručkom i prisjećanjem na najljepše trenutke, a oni najemotivniji nisu propustili priliku obići cijelo imanje kako bi još jednom nahranili životinje i pozdravili se s njima. "Kako se čovjek navikne na sve", komentirala je Manuela čisteći štalu. Obitelj očekuje i zadnji Marinkov posjet za kojeg imaju samo riječi hvale i nisu ga željeli razočarati pa su ubrzali s odradom tjednog zadatka.

Strog ali pravedan do kraja, Marinko je stigao na imanje, a emocije nije mogao sakriti. "Uvukao se svima pod kožu! Vodio nas je, bio je pravi mentor", priznali su kandidati pa za njega pripremili i darove. A kako se bližilo finale, trema među finalistima bila je sve veća jer tako im malo nedostaje do ostvarenja velikog sna. "Je li moguće da smo posljednji put ovdje?" pitali su se kandidati kad su stigli u arenu, a ondje ih je dočekala voditeljica Nikolina Pišek.

