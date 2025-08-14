Suze, strah i teške odluke u 'Farmi'! Kandidati birali prvog duelista, a emotivna iznenađenja rasplakala farmere

Jutro na imanju 'Farme' krenulo je vrlo pesimistično, a prednjačio je vođa koji je smatrao kako zahtjevni tjedni zadatak neće uspjeti odraditi

Jutro na imanju krenulo je vrlo pesimistično, a prednjačio je vođa koji je smatrao kako zahtjevni tjedni zadatak neće uspjeti odraditi. Unatoč njegovim molbama, većini se nikako nije dalo zasukati rukave. Na imanju je ostalo samo osmero kandidata i čini se kako je svatko počeo razmišljati o vlastitoj sudbini u showu, dok klanove mnogi ostavljaju po strani. "Sad je već kraj, nema klana, za nekog se mora", Nikolina će poručiti.

Prvi finalist Mario najopušteniji je na imanju i ovaj tjedan odlučio je odmarati i uživati, bez stresa i previše rada. I dok je većina planirala buduće taktike, na imanje je stigla voditeljica Nikolina Pišek koja je kandidate obavijestila da danas moraju donijeti čak dvije teške odluke. Jedna od njih mogla bi im značajno promijeniti život na imanju, no sve je na njima jer odluku donose sami. Osim toga, bira se i prvi duelist, a neki kandidati posebno su u strahu, i to ne zbog sebe, nego zbog drugih. "Na licu joj se vidi da uopće nema kontrolu nad ovim glasanjem", smijala se jedna dama svojoj kolegici koja je možda i prvi put u showu pokazala da se boji.

