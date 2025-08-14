Suze, strah i teške odluke u 'Farmi'! Kandidati birali prvog duelista, a emotivna iznenađenja rasplakala farmere

Jutro na imanju krenulo je vrlo pesimistično, a prednjačio je vođa koji je smatrao kako zahtjevni tjedni zadatak neće uspjeti odraditi. Unatoč njegovim molbama, većini se nikako nije dalo zasukati rukave.
Na imanju je ostalo samo osmero kandidata i čini se kako je svatko počeo razmišljati o vlastitoj sudbini u showu, dok klanove mnogi ostavljaju po strani. "Sad je već kraj, nema klana, za nekog se mora", Nikolina će poručiti.
Prvi finalist Mario najopušteniji je na imanju i ovaj tjedan odlučio je odmarati i uživati, bez stresa i previše rada. I dok je većina planirala buduće taktike, na imanje je stigla voditeljica Nikolina Pišek koja je kandidate obavijestila da danas moraju donijeti čak dvije teške odluke.
Jedna od njih mogla bi im značajno promijeniti život na imanju, no sve je na njima jer odluku donose sami. Osim toga, bira se i prvi duelist, a neki kandidati posebno su u strahu, i to ne zbog sebe, nego zbog drugih. "Na licu joj se vidi da uopće nema kontrolu nad ovim glasanjem", smijala se jedna dama svojoj kolegici koja je možda i prvi put u showu pokazala da se boji.
Prva je duelistica na licu mjesta morala odabrati svog protivnika ili protivnicu u areni, a napeti duel na rasporedu je već sutra! "Hrabro, svaka čast! Hrabrost ili ludost, vidjet ćemo sutra. Bit će to napeta arena", komentirali su ostali.
Nastavljaju se i emotivna iznenađenja za kandidate koji svima njima daju dodatan elan za završne dane u showu. Anđa je tako dobila emotivnu videoporuku, a suze nije skrivala, dok je Rebeccu iznenadio posjet njezine mame.
Kakva odluka čeka kandidate, tko je prva duelistica i kako je prošlo emotivno iznenađenje, provjerite na platformi Voyo! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.