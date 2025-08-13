Emisije
'Svoj glas dajem osobi za koju sam mislio da mu nikad neću': Preokret u posljednji trenutak

Dogovor o muškom savezu bio je postignut, ali na glasanju sve pada. Davor i Dario ostaju zatečeni i razočarani

RTL.hr
13.08.2025 20:45

Iako su samo nekoliko sati ranije sjeli s Davorom i Dariom i dogovorili mogući muški savez, Darko i Ivan na glasanju okreću ploču i obojica šalju glas upravo protiv Davora. "Ja svoj glas dajem osobi za koju sam mislio da mu neću dati glas", rekao je Darko, ne skrivajući da zna težinu tog poteza. Davor ostaje zbunjen i pogođen: "Ne znam koju riječ reći za Darka... Mijenja spiku, teško je reći dvoličan, troličan..."

Davor i Darko, Farma
Davor i Darko, Farma FOTO: RTL

Ni Ivan mu nije pružio sigurnost: "Došli su zadnji... Nema smisla da se okrećem preko noći." Dario također ne skriva razočaranje: "Došli su nama tamo, tražili su nas. A za stolom druga priča. Nema mi smisla. Razočaran sam, i s jednim i s drugim."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

