Farma

Tajni savez puca pred sam kraj: 'Draga Dora, toliko si bila blizu'

Doroteja i Mario jedini su dosad znali za tajnu misiju iz kolibe. No, kad Mario postaje prvi finalist, odlučuje sve zadržati za sebe

RTL.hr
13.08.2025 22:00

Iza kulisa se odvijala igra koju nitko nije vidio, Mario i Doroteja bili su tajni saveznici, jedini koji su znali za skrivenu misiju povezanu s kolibom. No sada, kad je Mario prvi ušao u finalni tjedan, sve se mijenja. "Iznimno mi je žao što Doru trenutno lažem oko cijele situacije, ali bio sam brži, spretniji, bolje sam razmišljao ovih dana. Pogotovo jučer kad sam bio u kolibi nasamo."

Mario, Dora, Farma
Mario, Dora, Farma FOTO: RTL

Iako priznaje da mu nije lako, Mario jasno stoji iza svog poteza. "Dora je imala dovoljno vremena da sama istražuje. Draga Dora, toliko si bila blizu." Tajna više nije zajednička, a finalni tjedan se približava. 

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

