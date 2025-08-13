Tajni savez puca pred sam kraj: 'Draga Dora, toliko si bila blizu'

Iza kulisa se odvijala igra koju nitko nije vidio, Mario i Doroteja bili su tajni saveznici, jedini koji su znali za skrivenu misiju povezanu s kolibom. No sada, kad je Mario prvi ušao u finalni tjedan, sve se mijenja. "Iznimno mi je žao što Doru trenutno lažem oko cijele situacije, ali bio sam brži, spretniji, bolje sam razmišljao ovih dana. Pogotovo jučer kad sam bio u kolibi nasamo."

Iako priznaje da mu nije lako, Mario jasno stoji iza svog poteza. "Dora je imala dovoljno vremena da sama istražuje. Draga Dora, toliko si bila blizu." Tajna više nije zajednička, a finalni tjedan se približava.

