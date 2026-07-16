Tata za pet! Dario iz 'Farme' pozirao s malenom princezom i raznježio pratitelje

Da mu uloga oca stoji najbolje do sada, dokazao je i najnovijom, iznimno emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Trenutak čiste ljubavi

Dario je s pratiteljima podijelio fotografiju na kojoj u naručju drži svoju preslatku kćerkicu. Odjeven u jednostavnu bijelu košulju, s toplim osmijehom na licu i pogledom punim nježnosti, Dario ne krije koliko uživa u svakom trenutku očinstva.

Malena princeza, odjevena u preslatki cvjetni kompletić s nježnoružičastom trakom i mašnicom na glavi, pozirala je u očevom sigurnom zagrljaju, osvojivši simpatije svih njegovih pratitelja na prvu.