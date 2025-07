Tenzije između kandidata dvije obitelji: 'Došli su komplicirati i provocirati'

Mario je rekao obitelji iz kuće da ne mogu do alata jer su cijelu radionicu zauzeli svojim alatom. "Evo, sad ćemo mi uskoro završiti naš sjenik pa ćeš imati mjesta", odgovorio mu je Davor.

"Uskoro? Što znači uskoro?" pitao je Mario. "Uskoro znači uskoro", rekao mu je Davor. Doroteja je pitala Marija što im treba. On je rekao da trebaju doći do alata i da bi bilo pravedno da pola radionice ima svaka obitelj.

"Imate pola, upravo stojite na polovici", rekao mu je Darko. Davor im je poručio da samo stave stol ispred i da će malo pogurati sijeno. Komentirao je da se obitelj iz štale naljutila što su stavili svoje sijeno ispod krova.

"Normalno da im je teško. Mogli su on i dan prije dok je bilo lijepo vrijeme, zakasnili su, raste nervoza, zadatak se približava i to je to", rekao je Davor. Mario je ponovio da bi bilo pravedno da podijele radionicu na pola.

"Umjesto da su rekli: 'Bravo, dečki što ste to po noći odnijeli', došli su komplicirati i provocirati", zaključio je Davor.

