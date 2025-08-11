'Ti si najbolje odgojen muškarac na Farmi': Pogledajte tko je dobio ovu pohvalu u Manjinoj oproštajnoj poruci!

Kad netko napusti imanje, ostane praznina. A kad Manja odlazi, ostavlja i videoporuku koja je, kako kaže Davor, "možda ipak bila mrvicu previše slatkorječiva". "Nikolina, ti si meni super, tvoj vibe mi je odličan, ja i ti ćemo u vanjskom svijetu imati fenomenalan odnos... druženje do ranog jutra!", poručila je. Mario je dobio kompliment koji će mu ostati urezan: "Ti si takva legenda, najbolje odgojen muškarac na ovoj 'Farmi'."

Ni Davor nije ostao bez pohvale: "Ti si odličan lik, imaš energiju koja je fenomenalna." Čak je i Dario, kojeg je na početku gledala drugačije, dobio priznanje: "Na početku si mi bio smotan, ali ti si baš legenda lik!"

A Dori je uputila jednostavno i iskreno: "Jako si lijepa." No nisu svi povjerovali u njezine riječi. "Mislim da Manja nije bila skroz iskrena što se tiče svih farmera. Pokušala je ne povrijediti nikoga i ispasti svima draga," komentirao je Davor.

