Farma

Tko će biti novi vođa? U kući kalkuliraju skoro svi, no jedan kandidat potpuno je rasterećen

Što se sada događa na 'Farmi'?

RTL.hr
18.08.2025 10:49

Nakon uzbudljive arene, Davor je napustio 'Farmu' i sve je manje natjecatelja, a sve više napetosti uoči finala. "Falit će mi", otkrio je Dario, pobjednik iz arene. Kalkulacija je sve više, a Doroteja i Nikolina sretne su što im sve ide po planu. "Dobro nam ide plan, Davor je otišao", otkrila je sretno Nikolina i najavila da će uskoro morati početi izbacivati i ljude iz njihovog klana.


FOTO: RTL

Dok jedni kalkuliraju i zbijaju šale, neki pate pa tako Rebeccu i dalje bole ruke. "Mrvicu je splasnulo", otkrila je Mariju, koji joj je donio hladne obloge za ozlijeđene ruke te ju je izmasirao. "Izmuzla sam stotine litara mlijeka, nije mi bio problem, ali sad mi već ruke otiču", dodala je.

Kriza je završila na imanju, a Manuela je preuzela Rebeccine obaveze te se sa životinjama dobro zabavila! Mariju je svanulo predivno jutro i konačno rasterećenje.

Tko će biti novi vođa obitelji, provjerite od 20.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE INTERVJU S DAVOROM:

