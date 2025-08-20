Emisije
Farma

Tko će napustiti 'Farmu'? Duel se bliži, Nikolina se ne osjeća najbolje

U izolaciji su trenutačno Nikolina i Manuela

RTL.hr
20.08.2025 10:44

U kući se spava, a ni u štali nema uobičajenih radova. No, u štali odzvanja glas prve duelistice. "Stalno se priča o njenoj snazi, ali nije tko je snažniji, nego tko je luđi", otkrila je prva duelistica. "Neće dugo biti mirna", dodala je o drugoj duelistici. "Nisam fizički u najboljem stanju", otkrila je, pak, druga duelistica.

Manuela i Nikolina, Farma
Manuela i Nikolina, Farma FOTO: RTL

Izolacija, unatoč svemu, odjekuje smijehom i dobro atmosferom, dok, pak, u obiteljskoj kući vlada ozbiljna atmosfera. "Tjedni zadatak kasni i nećemo ga uspjeti napraviti", otkrio je vođa obitelji. "Moramo zapeti danas", zaključio je.

Uživanje vlada nakon Hamdijinog dolaska, priprava doručka bila je pravi užitak s nizom namirnica.

Tko će napustiti 'Farmu', provjerite iza ponoći na platformi Voyo! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

Farma

