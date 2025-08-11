Emisije
Farma

Tko je novi vođa, a tko spreman na sabotaže: 'Gorjet će i krava, i štala, i čitava kuća!'

Evo što će se dogoditi u novoj epizodi 'Farme'

RTL.hr
11.08.2025 11:19

Top deset kandidata ostalo je na imanju, a borba se sve više zahuktava! Novi dan na Farmi donijet će ponovno brojna uzbuđenja, a jedno od njih svakako je odabir novog vođe. Pretendenata za to mjesto je mnogo, no najvažniju riječ ima ispala kandidatkinja Manja koji će obrazložiti svoju odluku.

Novi lider imanja bit će itekako zadovoljan, no raspoloženje će malo poremetiti dolazak mentora Marinka i najava tjednog zadatka koji će donijeti najviše posla dosad!

Nekoliko kandidata na imanju i dalje pokušava voditi dvostruki život i trude se da ostali ne doznaju što smjeraju, no mogu li tajne uistinu ostati skrivene?

Farma - Mario
Farma - Mario FOTO: RTL

Dok se koncentriraju na zadatak, kandidati pokušavaju zadržati fokus unatoč sabotažama koje ih prate na svakom koraku... Tako će se novi sluge pokušati osvetiti vođi što ih je smjestio upravo na tu poziciju.

Jel vi mene uopće shvaćate ozbiljno?" upitat će vođa pa sazvati hitan sastanak, a sluge će se dobro zabavljati: Mislim da će gorjeti i krava, i štala, i čitava kuća!"

Tko je novi vođa i što smjeraju pojedinci, vidjet će se u novoj epizodi od ponoći dostupnoj na platformi Voyo. 'Farmu' gledajte i na RTL-u, od ponedjeljka do petka u 20.15 sati.

