Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Tko je ostao u 'Farmerskom klanu'? Pogledajte tko se i dalje viđa!

Iako je sezona 'Farme' završila, bivši kandidati i dalje se druže. Finale Farme donijelo je pobjedu Ivanu Rogiću, ali i, čini se, neka neraskidiva prijateljstva

RTL.hr
01.09.2025 12:41

Na slici nasmijani i opušteni poziraju pobjednik Ivan, njegova bliska saveznica Nikolina i Kiki, jedan od najiskusnijih farmera i omiljeni član postave. Ova fotografija odmah je izazvala oduševljenje fanova, koji su zaključili da su upravo odnosi kandidata bili srce ove sezone.

Kiki, Nikolina, Ivan - Farma
Kiki, Nikolina, Ivan - Farma FOTO: Instagram

"Ekipa, bila mi je čast biti vaš mentor. Hvala još jednom svima na predivnom iskustvu!", napisao je mentor Marinko na svom Facebooku, gdje se oprostio od svih farmera riječima koje su dirnule mnoge: "Neka vam svima ovaj doživljaj ostane urezan, kao što ćete i meni ostati u posebnom kutku srca."

Mario, Manja, Haris - Farma
Mario, Manja, Haris - Farma FOTO: RTL

I Mario, jedan od najzapaženijih kandidata, emotivno se osvrnuo na kraj sezone: "Farma će mi definitivno ostati u lijepom sjećanju i vječito ću joj biti zahvalan što me naučila mnogo čemu, a ponajviše razlikovanju bitnog od nebitnog."

Rebecca, Nikolina, Doroteja
Rebecca, Nikolina, Doroteja FOTO: Instagram

Propuštene epizode 'Farme' pogledajte na platformi Voyo.

farma ivan nikolina kiki voyo
Farma

Darko podijelio atraktivne ljetne fotke, pa uputio podršku Rebecci: 'Farma ne bi bila ista bez tebe!'

Moglo bi te zanimati

Darko podijelio atraktivne ljetne fotke, pa uputio podršku Rebecci: 'Farma ne bi bila ista bez tebe!'

I dalje zajedno! Mario iz 'Farme' podijelio emotivnu poruku i fotku ekipe

Rebecca iz 'Farme' postala jedna od miljenica publike, obasuli je pohvalama: 'Kraljice, ti si iskrena i poštena cura'

Mentor Marinko oprostio se dirljivim riječima: 'Ivane, tvoji žuljevi sada su nagrađeni!'

Dario iz 'Farme' osvojio srca gledatelja, pohvale ne prestaju: 'Ti si neiskvarena duša. Treba nam više takvih osoba na televiziji'

Prijatelji za cijeli život! Darko o Doroteji: 'S njom ću definitivno ostati u dobrim odnosima. Ona je savršena osoba i prijatelj'