Tko je ostao u 'Farmerskom klanu'? Pogledajte tko se i dalje viđa!

Iako je sezona 'Farme' završila, bivši kandidati i dalje se druže. Finale Farme donijelo je pobjedu Ivanu Rogiću, ali i, čini se, neka neraskidiva prijateljstva

Na slici nasmijani i opušteni poziraju pobjednik Ivan, njegova bliska saveznica Nikolina i Kiki, jedan od najiskusnijih farmera i omiljeni član postave. Ova fotografija odmah je izazvala oduševljenje fanova, koji su zaključili da su upravo odnosi kandidata bili srce ove sezone.

Kiki, Nikolina, Ivan - Farma FOTO: Instagram

"Ekipa, bila mi je čast biti vaš mentor. Hvala još jednom svima na predivnom iskustvu!", napisao je mentor Marinko na svom Facebooku, gdje se oprostio od svih farmera riječima koje su dirnule mnoge: "Neka vam svima ovaj doživljaj ostane urezan, kao što ćete i meni ostati u posebnom kutku srca."

Mario, Manja, Haris - Farma FOTO: RTL

I Mario, jedan od najzapaženijih kandidata, emotivno se osvrnuo na kraj sezone: "Farma će mi definitivno ostati u lijepom sjećanju i vječito ću joj biti zahvalan što me naučila mnogo čemu, a ponajviše razlikovanju bitnog od nebitnog."

Rebecca, Nikolina, Doroteja FOTO: Instagram