Tko odlazi kući s 50.000 eura? Večeras slijedi veliko superfinale Farme: 'I dalje mi je nevjerojatno!'

U posljednjoj epizodi 'Farme' emocije su na vrhuncu! Kandidati dijele svoja razmišljanja o zajedničkom putovanju koje je iza njih i stvaraju posljednje farmerske uspomene.

Nervoza pred finalnu borbu raste, a superfinalisti Rebecca, Darko i Ivan se stresa pokušavaju riješiti na različite načine. "I dalje mi je nevjerojatno, nisam svjestan da sam uspio doći dovde", priznaje Darko. "Jedva čekam rasplet u areni da odmjerimo tko je jači", zagrizla je Rebecca.

"Uloženo je puno truda, rada i alata da uspijem doći u ovo finale", zaključuje najsmireniji Ivan.