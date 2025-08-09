Emisije
Farma

Tko se nađe u duelu s Manuelom - taj gubi! Ovo je ustanak solo igračice koja ruši favorite redom

Manuela iza sebe ima već tri arene i tri velike pobjede, a ukućani je sve češće nazivaju kraljicom arene. Sama protiv svih, ali uvijek borbena, Manuela je jasno poručila: 'Moje prezime je Pravda, a pravda uvijek pobjeđuje.'

RTL.hr
09.08.2025 20:00

Na 'Farmi' se piše nova povijest, ne onakva kakvu su strategije velikih klanova planirale, već ona koju kroji jedna odlučna solo igračica. Nakon tri duela i tri velika imena iza sebe, jasno je: Manuela je postala noćna mora za svakog tko stane nasuprot nje u areni.

Sve je počelo borbom protiv Harisa, jednog od fizički najjačih kandidata na imanju. I dok su mnogi sumnjali u njezinu snagu i brzinu, Manuela je dokazala da je um itekako moćno oružje. "Vidi se da sam rasturala u osnovnoj i srednjoj školi, a rasturam i sad", komentirala je nakon što je dobila igru znanja, a zatim, u zadnjoj rundi pokazala i hladnu glavu, odnijela pobjedu i izbacila Harisa. "Osjećaj je podijeljen, ali idem do pobjede, dijelom i zbog tebe, Harise moj", poručila je tada.

Uslijedio je okršaj s Goranom, još jedan izazov koji su mnogi vidjeli kao njezin kraj. Ona je još jednom bila ta koja je slavila. "Opet sam izbacila muškarca iz arene. Ja sam sebi kraljica", izjavila je nakon povratka na imanje, dok su i ostali farmeri priznali - bila je bolja.

Treća borba bila je emocionalno najteža. Manja, njezina prijateljica, suigračica i podrška, stala je nasuprot nje. Prije odlaska u arenu, zagrlile su se uz riječi podrške, ali samo jedna se mogla vratiti. U zadnjoj sekundi igre, Manuela je zadala odlučujući udarac. "Zamišljam Rebeccinu glavu i udaram!", rekla je s dozom humora i borbenosti prije nego je poslala lopticu ravno u pobjedu. Manja je napustila show s osmijehom i riječima: "Ja bih najradije da Manuela pobijedi ovu 'Farmu'. Žena je kraljica arene, tri arene je pobijedila!"

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

Farma

WOW, kakav napredak! Evo kako izgleda kućica iz snova koju su kandidati sami sagradili!

