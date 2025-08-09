Tko se nađe u duelu s Manuelom - taj gubi! Ovo je ustanak solo igračice koja ruši favorite redom

Na 'Farmi' se piše nova povijest, ne onakva kakvu su strategije velikih klanova planirale, već ona koju kroji jedna odlučna solo igračica. Nakon tri duela i tri velika imena iza sebe, jasno je: Manuela je postala noćna mora za svakog tko stane nasuprot nje u areni.

Sve je počelo borbom protiv Harisa, jednog od fizički najjačih kandidata na imanju. I dok su mnogi sumnjali u njezinu snagu i brzinu, Manuela je dokazala da je um itekako moćno oružje. "Vidi se da sam rasturala u osnovnoj i srednjoj školi, a rasturam i sad", komentirala je nakon što je dobila igru znanja, a zatim, u zadnjoj rundi pokazala i hladnu glavu, odnijela pobjedu i izbacila Harisa. "Osjećaj je podijeljen, ali idem do pobjede, dijelom i zbog tebe, Harise moj", poručila je tada.