Farma

Tko su kandidati koji se bore za 50.000 eura? Sve što trebate znati o TOP igračima

Ostalo ih je samo šest! Nakon mjeseci borbi, svađa i saveza, ušli smo u finalni tjedan sezone. Evo tko su farmeri koji sanjaju pobjedu i čime su osvojili gledatelje!

RTL.hr
24.08.2025 16:00

Poljoprivrednik iz Poličnika, Ivan Rogić (26), od početka sezone bio je poznat kao samozatajni, ali iznimno vrijedan igrač. Ivan je odlučio pokazati kako mladi mogu živjeti bez modernih luksuza. Njegova mirna narav i predanost radu donijele su mu simpatije gledatelja, a mnogi vjeruju da bi baš on mogao prirediti najveće iznenađenje finala.

Zagrebačka kuharica Nikolina Starešina (28) cijelu sezonu gradila je imidž snažne i glasne igračice. Uvijek je imala posljednju riječ, a bivši kandidati često su je isticali kao najjaču kariku. Sama sebe opisala je riječima: "Nikad nisam bila u areni, nisam bila sluškinja. Ja sam vođa klana, zovu me matica." Hoće li joj čvrsti stav i moćna strategija osigurati pobjedu?

Mario Šutalo (28), fizioterapeut iz Čapljine sa zagrebačkom adresom, u kuću je unio vedrinu, šarm i društvenu inteligenciju. Iako nije uvijek bio najglasniji, znao je kada se uključiti u ključne trenutke. Njegova snalažljivost i pozitivan duh osigurali su mu mjesto među favoritima.

Dario, iako je došao kasnije, je od prvog dana unio humor i ležernost na 'Farmu'. Iako ga mnogi vide kao zabavljača, njegova sposobnost da se drži između suprotstavljenih klanova učinila ga je izuzetno opasnim igračem. Hoće li mu ta strategija donijeti pobjedu ili ga stajati finala?

Samo 20 godina ima Rebecca Malčić, no to je nije spriječilo da postane jedna od najhrabrijih farmerica. Direktna, tvrdoglava i uporna, Rebecca se nije bojala izazvati ni najjače protivnike. Kako je rekla Iman nakon ispadanja: "Rebecca je prijetnja ženama i pola muškaraca." Hoće li borbenost i odlučnost biti njezina najveća prednost?

Građevinski radnik iz Zenice, Darko Jurešić (25), možda se na početku činio povučen, ali sve više pokazuje svoju borbenu stranu. Pametan u biranju bitaka i lojalan onima kojima vjeruje, Darko bi mogao iznenaditi sve koji su ga podcijenili.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

Farma

Što vas očekuje u novim epizodama 'Farme'? 'Pobjednik je...'

