Farma

Tko sve čini najdominantniji klan na 'Farmi'? Ovo je sedmorka koja je gotovo netaknuta

Od matica klana do tihih stratega...Upoznajte kandidate koji su tjednima čuvali leđa jedni drugima i ostali u igri bez ozbiljnijih udaraca

RTL.hr
14.08.2025 16:00

Na 'Farmi' su se formirala dva jasna tabora, ali jedan od njih se pokazao većim i znatno čvršćim. Sedam kandidata: Nikolina, Doroteja, Mario, Darko, Ivan, Anđela i Rebecca, ujedinili su se u savez koji je preživio brojne izazove, ostavivši protivnike frustriranima i često nemoćnima.

Nikolina i Doroteja osovina su klana

Upravo njih dvije mnogi zovu "matice klana". Dok muški kandidati sve češće komentiraju da konce vuku žene, Nikolina i Doroteja iz tjedna u tjedan ostaju izvan dosega protivničkih udaraca. Uvijek informirane, dobro povezane i strateški raspoređene, one vješto balansiraju odnose unutar saveza. Nikolina je jednom za RTL.hr rekla: "Ako znamo organizirati i povezati ljude, ne znači da manipuliramo, samo funkcioniramo bolje."

Anđelu mnogi vide kao emotivnu potporu svog klana

Među dominantnima, Anđela je donijela toplinu i mirnoću. Iako se povremeno našla između dva tabora, ostala je u dobrim odnosima s ključnim članovima saveza, čuvajući si leđa i u trenucima najvećih napetosti.

Ivan je radna snaga i potencijalno iznenađenje

Samozatajni poljoprivrednik Ivan nije glasan igrač, ali njegova radna etika i mirna narav donijele su mu poštovanje publike i saveznika. Neki vjeruju da bi upravo on, ako se probije do finala, mogao prirediti najveće iznenađenje sezone.

Mario je sve češće viđen kao taktički solo igrač

Mario možda nije najsnažniji glas u klanu, ali itekako zna kada se uključiti. Njegov oprez, znanje i promišljeno biranje bitaka osigurali su mu stabilnu poziciju, dok se ostali bore na prvoj liniji.

Kako stvari stoje, ovaj klan ostaje glavni favorit za kontrolu završnice 'Farme'. Pitanje je jedno: tko će iz ove sedmorke izdržati do kraja i ponijeti titulu pobjednika?

Farma

