Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Tko večeras napušta 'Farmu'? Darijeva obitelj dobro nahranila ekipu, čak i djevojke uoči borbe u izolaciji

Na 'Farmi' postaje vrlo uzbudljivo

RTL.hr
22.08.2025 10:56

Kandidati 'Farme' još spavaju, a jednom od njih već stiže obitelj u posjet. "Negdje nekoga mora biti", otkrio je Darijev otac. Svi spavaju, no uskoro je jedan od kandidata dobio najljepše buđenje dosad. "Ne znam sanjam li ili što se događa", otkrio je Dario kada ga je probudila njegova djevojka.

"Nedostajalo mi je sve", zaključio je. "Nisam očekivao da će ih toliko doći, sretan sam i teško mi je, sve mi je", zaključio je Dario.

Dario, Farma
Dario, Farma FOTO: RTL

U izolaciji, čekanje do izazova koji će im biti posljednji na 'Farmi'. "Valjda će nas se netko sjetiti", otkrila je Rebecca u iščekivanju doručka. Posjetitelji su napunili kuću domaćim specijalitetima pa će hrane biti za sve. "Svi su mi natjecatelji super, super je da ih mogu nahraniti", presretna je Darijeva majka.

"Pripremamo doručak, ima puno hrane, mislim da će ekipa iz izolacije ići u arenu punoga trbuha", otkrila je oduševljena Anđa. Kada je doručak stigao, oduševljenju nije bilo kraja, unatoč činjenici da se priprema borba za finale.

'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

farma dario
Farma

Otkrio drugu stranu: Mentor Marinko objavio fotku s farmerima - pogledajte tko se sve našao na okupu!

Moglo bi te zanimati

Otkrio drugu stranu: Mentor Marinko objavio fotku s farmerima - pogledajte tko se sve našao na okupu!

Suze, oproštaji i posljednji zadatak: Finale 'Farme' pogledajte na platformi Voyo

Znate li tko je djevojčica na fotografiji? Zovu je maticom 'Farme', a ona kaže da samo igra igru

Rebeccu čeka najvažniji dvoboj, a Mario otkrio što zaista misli o njoj

Pred arenu sve pršti: Nikolina i Doroteja podcjenjuju Rebeccu, Darko im se suprotstavio!

'Dobila sam što sam željela': Rebecca bez straha izazvala Doroteju u arenu!