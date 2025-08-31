TOP 10 trenutaka 'Farme'! Slavila se tradicija, a jaukalo se zbog - posla

Finalna arena je završila, Ivan je proglašen pobjednikom, a kandidati su se oprostili od imanja. No, prije nego što potpuno zatvorimo ovo poglavlje, vrijeme je da se prisjetimo trenutaka koji su ga obilježili

Iako je 'Farma'natjecanje, prvih tjedana gledatelji su imali priliku vidjeti onu najopušteniju verziju kandidata, dok su učili prve zadatke, upoznavali se s pravilima i međusobno. Upravo tada nastali su i najautentičniji odnosi koji su kasnije utjecali na cijeli tijek igre.

icon-close

Kroz niz izazova i nagrada, farmeri su imali priliku doživjeti bogatstvo domaće tradicije, ples, pjesmu i nošnje.

icon-close

Ulazak Darija, Davora, Stjepana i Gorana unio je pravi nemir. Dinamika se promijenila, a dotad stabilne pozicije počele su se ljuljati. Novi odnosi otvorili su novo poglavlje 'Farme'.

icon-close

Klanovi su igrali veliku ulogu u igri, a često su odlučivali tko ide u arenu, tko izlazi, a tko ide dalje. Povjerenje je bilo rijetko i često kratkog vijeka, jedna pogrešna riječ ili krivi saveznik značili su direktan put do nominacije.

icon-close

Neočekivane pobjede, emotivni padovi i arene koje su odlučivale sudbinu. Manuela je prozvana 'kraljicom arene', a potvrdila je da podcijenjeni često postanu najopasniji protivnici.

icon-close

Ne zaboravljamo tjedan kada je sve eksplodiralo, strogi režim, buntovi i sukobi kandidata s vodstvom. Kad jedan farmer odluči da će sve biti po njegovom očekujte kaos.

icon-close

U rijetkim, ali snažnim emotivnim trenucima, 'Farma' je otvorila vrata obiteljima. Roditelji, djeca, partneri, donijeli su suze, zagrljaje i podsjetnik da iza svakog kandidata stoji cijela priča.

icon-close

Tijekom sezone gledali smo niz tajnih zadataka. Neke tajne dovele su direktno u finale, a neki kandidati su pokazali da najjače oružje nije ni mišić ni savezništvo.

icon-close

Kad je Rebecca izazvala Doroteju, nitko nije očekivao rasplet koji je uslijedio. Odlučnost i hrabrost donijele su joj mjesto u superfinalu, a gledatelji su naučili da se isplati riskirati čak i kad izgleda suludo.

icon-close

Na kraju, titula je otišla u ruke farmera koji je svaki dan gradio, radio i učio druge. Ivan je pobijedio, ali ne samo u areni, već i u očima mnogih gledatelja i kandidata koji su ga smatrali neupitnim vođom.

icon-close