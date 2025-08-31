Emisije
Farma

TOP 10 trenutaka 'Farme'! Slavila se tradicija, a jaukalo se zbog - posla

Finalna arena je završila, Ivan je proglašen pobjednikom, a kandidati su se oprostili od imanja. No, prije nego što potpuno zatvorimo ovo poglavlje, vrijeme je da se prisjetimo trenutaka koji su ga obilježili

RTL.hr
31.08.2025 22:00

Iako je 'Farma'natjecanje, prvih tjedana gledatelji su imali priliku vidjeti onu najopušteniju verziju kandidata, dok su učili prve zadatke, upoznavali se s pravilima i međusobno. Upravo tada nastali su i najautentičniji odnosi koji su kasnije utjecali na cijeli tijek igre.

Kroz niz izazova i nagrada, farmeri su imali priliku doživjeti bogatstvo domaće tradicije, ples, pjesmu i nošnje. 

Ulazak Darija, Davora, Stjepana i Gorana unio je pravi nemir. Dinamika se promijenila, a dotad stabilne pozicije počele su se ljuljati. Novi odnosi otvorili su novo poglavlje 'Farme'.

Klanovi su igrali veliku ulogu u igri, a često su odlučivali tko ide u arenu, tko izlazi, a tko ide dalje. Povjerenje je bilo rijetko i često kratkog vijeka, jedna pogrešna riječ ili krivi saveznik značili su direktan put do nominacije.

 Neočekivane pobjede, emotivni padovi i arene koje su odlučivale sudbinu. Manuela je prozvana 'kraljicom arene', a potvrdila je da podcijenjeni često postanu najopasniji protivnici.

Ne zaboravljamo tjedan kada je sve eksplodiralo, strogi režim, buntovi i sukobi kandidata s vodstvom. Kad jedan farmer odluči da će sve biti po njegovom očekujte kaos.

U rijetkim, ali snažnim emotivnim trenucima, 'Farma' je otvorila vrata obiteljima. Roditelji, djeca, partneri, donijeli su suze, zagrljaje i podsjetnik da iza svakog kandidata stoji cijela priča. 

Tijekom sezone gledali smo niz tajnih zadataka. Neke tajne dovele su direktno u finale, a neki kandidati su pokazali da najjače oružje nije ni mišić ni savezništvo.

Kad je Rebecca izazvala Doroteju, nitko nije očekivao rasplet koji je uslijedio. Odlučnost i hrabrost donijele su joj mjesto u superfinalu, a gledatelji su naučili da se isplati riskirati čak i kad izgleda suludo.

Na kraju, titula je otišla u ruke farmera koji je svaki dan gradio, radio i učio druge. Ivan je pobijedio, ali ne samo u areni, već i u očima mnogih gledatelja i kandidata koji su ga smatrali neupitnim vođom.

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

Farma

Razuzdano i ludo: Pogledajte kako su izgledali trenuci kad su kandidati 'Farme' zaboravili na kamere

