Farma

TOP 7 trenutaka s 'Farme' koji su obilježili put do finala!

Ulazimo u posljednji tjedan 'Farme', a prije velikog finala prisjećamo se trenutaka koji su obilježili sezonu, od prvih gafova do dvoboja koji su promijenili igru

RTL.hr
25.08.2025 16:00

Sezona je donijela sve, sukobe, smijeh, neočekivane preokrete i emotivne ispade. Dok se odbrojava do kraja, ovo su trenuci koji su obilježili put farmera. Rasprave poput one između Marija i Iman, otvarale su pitanje tko zapravo vuče najviše i kako izolacija mijenja odnose među kandidatima.

Prije nego što su postali borci u areni, farmeri su učili osnove života bez tehnologije. Jedna od simpatičnih scena bila je Mario i njegova borba s kravom, trenutak koji podsjeća koliko je kandidatima trebalo vremena da se prilagode novoj stvarnosti. Taj period obilježio je niz gafova, ali i prvih uspjeha u savladavanju vještina.

Dolazak novih lica na imanje bio je trenutak koji je preokrenuo dinamiku. Stara savezništva počela su pucati, a strategije su se mijenjale preko noći. Uvođenje novih igrača pokazalo je koliko se 'Farma' temelji na neizvjesnosti i koliko je važno brzo se prilagoditi ako želiš ostati u igri.

Jedno od najnapetijih poglavlja dogodilo se kada je Davor preuzeo vodstvo. Njegov autoritarni stil i stroga pravila izazvali su pobunu među farmerima. Taj period otkrio je koliko je teško održati balans između discipline i zajedništva te koliko vođenje postaje teret kada se borba za nagradu bliži kraju.

Unatoč napetostima i stalnoj borbi za opstanak, 'Farma' je imala i trenutke čiste radosti. Nagrada za uspješno odrađen zadatak donijela je pjesmu i ples, to su trenuci u kojima su farmeri barem na kratko zaboravili rivalstva. 

Sezona je donijela brojne dvoboje, ali nijedan nije podigao toliko prašine kao troboj u kojem je Rebecca nadjačala Anđelu i Doroteju. Neočekivani rasplet pokazao je koliko je igra nepredvidiva i koliko mentalna snaga ponekad presudi nad fizičkom. Taj dvoboj bio je simbol završnice, nema sigurnih favorita, svaki potez može odlučiti pobjednika.

Iako je 'Farma' reality natjecanje, najdublji dojam ostavili su emotivni trenuci poput dolaska obitelji, oproštaja nakon poraza i zagrljaja punih iskrenosti. Upravo oni podsjećaju da je iza strategija stajala skupina ljudi koji su dijelili i pobjede i padove, ostavljajući iza sebe priču koju će pamtiti još dugo nakon gašenja kamera.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

Farma

Rebecca oduševila gledatelje: 'Majko, budi ponosna na nju'

Farma

Manja iz 'Farme' šokirala novim izgledom: Promijenila boju kose!

