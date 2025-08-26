Urnebes na 'Farmi'! Pogledajte kako su povratnici odradili prvu igru

Borba između dva tima bila je napeta, ali prije svega - urnebesna! Pokreti, improvizacija i glasni smijeh obilježili su ovu igru, a na kraju su pobjedu odnijeli Doroteja, Anđela, Jelena i Davor. Ova ekipa pokazala je timski duh i spretnost, a za nagradu su dobili važnu moć, odlučiti koji finalisti prvi ulaze u Farmerske igre. Bez puno premišljanja izabrali su Darka, Darija i Nikolinu, koje sada čeka pravi ispit snage i spretnosti.

