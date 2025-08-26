Emisije
Farma

Urnebes na 'Farmi'! Pogledajte kako su povratnici odradili prvu igru

Prva igra među povratnicima donijela je kaos, smijeh i pobjednike koji su odlučili koji finalisti kreću prvi u Farmerske igre!

RTL.hr
26.08.2025 21:30

Borba između dva tima bila je napeta, ali prije svega - urnebesna! Pokreti, improvizacija i glasni smijeh obilježili su ovu igru, a na kraju su pobjedu odnijeli Doroteja, Anđela, Jelena i Davor. Ova ekipa pokazala je timski duh i spretnost, a za nagradu su dobili važnu moć, odlučiti koji finalisti prvi ulaze u Farmerske igre. Bez puno premišljanja izabrali su Darka, Darija i Nikolinu, koje sada čeka pravi ispit snage i spretnosti.

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

