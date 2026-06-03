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Farma

'Uskoro stiže mali Sokolić': Dario iz 'Farme' objavio fotke sa zaručnicom Deom i pokazao njezin trudnički trbuščić

Dario Crnković, javnosti poznat po sudjelovanju u reality showovima 'Brak na prvu' i 'Farma', podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu dirljivu objavu

RTL.hr
03.06.2026 09:38

Bivši natjecatelj 'Braka na prvu' i 'Farme' Dario uskoro će postati otac. Dario je sada na Instagram profilu podijelio fotografije sa zaručnicom Deom, a par broji sitno do dolaska njihovog prvog djeteta. Dario je na Instgram profilu objavio seriju profesionalnih fotografija koje odišu ljubavlju i iščekivanjem, a kratkim i jasnim opisom dao je do znanja da je veliki dan pred vratima.

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'Uskoro stiže mali Sokolić'

Uz seriju fotografija na kojima pozira sa svojom trudnom zaručnicom Deom, Dario je napisao "Učitavanje... 98 %", aludirajući na to da je termin poroda vrlo blizu. Na fotografijama par pozira u prirodi, na plaži i kamenim stepenicama, a u prvom planu je Dein trudnički trbuh koji oboje s ljubavlju drže. Na nekoliko fotografija ponosno pokazuju i snimke ultrazvuka, čime su dodatno raznježili svoje pratitelje.

Objava je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije i čestitke. "Stiže mali Sokolić", napisao je jedan od pratitelja, dok su se drugi pridružili lijepim željama uz emotikone srca i pljeska.

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