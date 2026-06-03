'Uskoro stiže mali Sokolić': Dario iz 'Farme' objavio fotke sa zaručnicom Deom i pokazao njezin trudnički trbuščić

Bivši natjecatelj 'Braka na prvu' i 'Farme' Dario uskoro će postati otac. Dario je sada na Instagram profilu podijelio fotografije sa zaručnicom Deom, a par broji sitno do dolaska njihovog prvog djeteta. Dario je na Instgram profilu objavio seriju profesionalnih fotografija koje odišu ljubavlju i iščekivanjem, a kratkim i jasnim opisom dao je do znanja da je veliki dan pred vratima.
'Uskoro stiže mali Sokolić'
Uz seriju fotografija na kojima pozira sa svojom trudnom zaručnicom Deom, Dario je napisao "Učitavanje... 98 %", aludirajući na to da je termin poroda vrlo blizu. Na fotografijama par pozira u prirodi, na plaži i kamenim stepenicama, a u prvom planu je Dein trudnički trbuh koji oboje s ljubavlju drže. Na nekoliko fotografija ponosno pokazuju i snimke ultrazvuka, čime su dodatno raznježili svoje pratitelje.
Objava je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije i čestitke. "Stiže mali Sokolić", napisao je jedan od pratitelja, dok su se drugi pridružili lijepim željama uz emotikone srca i pljeska.