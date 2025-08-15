Emisije
Farma

Veliki igrač napustio Farmu: 'Bilo mi je lijepo, nadam se da ćemo ostati svi u dobrim odnosima'

Nakon poraza u areni, Davor se oprostio od 'Farme' mirnim tonom kakav se rijetko čuje od njega

RTL.hr
15.08.2025 22:00

Poraz u areni značio je kraj Davorovog puta na 'Farmi'. Iako su se među ukućanima pojavile špekulacije da mu je Darko možda loše pomagao tijekom igre, pravi fokus bio je na odlasku kandidata kojeg su mnogi smatrali velikim igračem. Manuela nije skrivala svoje mišljenje o Darkovoj ulozi u dvoboju: "Darko, znači nigdje veze, kao izgubljen slučaj", rekla je, dodavši kako vjeruje da će "obitelj biti sretna što Davor odlazi, jer ga nikako nisu mogli vidjeti nacrtanog. Sad sigurno cvjetaju od sreće."

Darko i Davor, Farma
Darko i Davor, Farma FOTO: RTL

Darko je, pak, komentirao: "Davor je na početku bio okej, ali sam je sebe upropastio." U svom posljednjem obraćanju kandidatima, Davor je iznenadio mirnim i pomirljivim tonom: "Bilo mi je lijepo, naučio sam puno, upoznao nove ljude, nadam se da kad izađu da ćemo ostati svi okej. To je to." Odlazak Davora zatvorio je jedno od najnapetijih poglavlja sezone, a preostali kandidati sada ulaze u novu fazu igre bez jednog od ključnih suparnika.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

Farma

Što nas čeka u novim epizodama 'Farme'? Hamdija u šoku: 'Gledam i ne vjerujem svojim očima'

Farma

Davor napustio 'Farmu', a kandidate rasplakale videoporuke njihovih obitelji: 'Sad ćemo lakše izgurati do kraja'

