Vođa Haris razljutio ostale lošom kupnjom kod Hamdije, a Kiki je drugi duelist: 'Neki ljudi su se već krenuli rješavati konkurencije'

"Ispunjavati nečija očekivanja ne planiram", jasna je bila Manuela oko te ideje. Uljez Darko u šumi i dalje melje svoju pšenicu i pravi brašno, a dan je počeo odlučno, voljan izvršiti tjedni zadatak do kraja. Ivan R. i Dejan našli su se kod ograde i zajedno komentirali sve što se sinoć dogodilo na imanju. "Haris je mislio da je najjači, a sad već ima nekoliko protivnika – Marija, mene, Ivana M., samo skuplja", smatrao je Dejan.

Jučerašnji izbor prvog duelista značajno je utjecao na neke odnose u kući. Dejan i Haris nakon svađe oko nominacija dan su počeli izbjegavajući se. U štali, Anđa je i dalje glavna kuharica, no požalila se da bi željela da se i ostale sluge malo više angažiraju oko pripreme hrane.

"Razumijem Dejana da je ljutit na Harisa, on uvijek vuče svoju politiku koja nikome ne paše", složio se i Ivan R., koji je poželio biti idući vođa i malo dovesti stvari u red. Nikolina, Doroteja i Jelena odvojile su se i međusobno komentirale odnose između kandidata. Zaključile su da bi Patrik mogao biti najviše dvoličan: "Ide kao zmija i pokušava se svugdje uvući!"

"Boli me briga što Patrik misli, kao i sve u kući... Nitko ga ovdje ne voli", poručili su. Želim biti drugi duelist, da barem jedan dan odmorim od ovih ovdje ljudi koji su mi se već popeli na vrh glave, a i da se dokažem u toj areni napokon", Patrik je kazao. Glasanje je krenulo, a i među ukućanima najviše je glasova dobio najstariji farmer Kiki. Iman i Kiki nominirali su Emanuela, a vođa Haris Patrika. Sve je bilo jasno – Kiki je drugi duelist i borit će se protiv Marija u areni. Na imanje stiže trgovac Hamdija ponuditi svoje proizvode. Njegova današnja taktika bila je podići cijene proizvoda kako bi vidio koliko su kandidati spremni na cjenkanje. Pred njega su stigli Haris i Anđa, koja nije mogla sakriti tremu.

"Ova osoba postaje sve umornija i nema više snage, a ni volje – Kiki", Manuela je pridodala i treći glas, a sve je potvrdila i Anđa. Stiglo je vrijeme da glasuju i ukućani. Neki od njih posebno su zamjerali Harisu jer je lobirao da se nominira Ivan M., s čime se nisu slagali. Patrik je, pak, prozvao Doroteju, Nikolinu, Jelenu i Harisa dvoličnima, no njih to nije previše dirnulo.

"Žene iz sjene vladaju. Treći tjedan zaredom muškarci idu u duel, jel vam to što govori?" kazao je Mario i poručio kako bi volio da mu kandidati kažu u lice zašto su ga opet jučer odabrali za prvog duelista. S obzirom na pravilo istog spola, sluge su morale dati svoj glas jednom muškarcu iz kuće. Mario je svoj glas odlučio dati Kikiju, priznavši da je malo taktizirao. Ivan R. je također je napisao Kikijevo ime.

"Što god im kažeš, može, ne pitaju za cijenu, popust... Takvi su najbolji", čudio se Hamdija. Haris se odlučio kockati pa zamijeniti jednu bocu ulja za vrećicu nepoznatog sadržaja. U njoj su bili slatkiši, što je izazvalo veliko veselje. No kuharica Anđa ipak je bila malo skeptična jer se bojala da će im ulje nedostajati. Haris je odlučio skladištiti robu u kući, a ne u štali kod sluga, kakav je inače bio običaj. Iako se hvalio kupljenim, neki kandidati bili su šokirani malom količinom donesenih namirnica.

"Ovo je za dva dana, a ne za 15 osoba! To nema smisla", zamjerila je Iman, a složio se i Ivan M. U isto vrijeme, banane koje je uspjela dobiti od Hamdije, Rebecca je odlučila sakriti i podijeliti samo s Patrikom. Izuzetno sam šokiran da su ovo namirnice za idućih tjedan dana. Neka se mole dragom Bogu i Gospi kako ćemo mi napraviti tri obroka od ovoga", komentirao je i Mario kad je Haris kašetu s proizvodima donio do štale. Stigla je večer i vrijeme je da duelisti napuste imanje i presele se u kućicu za izolaciju. Kiki je priznao da mu to jako teško pada jer je zavolio mnoge, a Mario je bio potpuno fokusiran.