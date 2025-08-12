Emisije
Farma

Vođa obitelji Manuela priznala o slugama: 'Ne mogu ih smisliti'

Manuela je otkrila svoje mišljenje o slugama

RTL.hr
12.08.2025 10:02

Nikolina je na imanje stigla jako rano, a sve kako bi krenuo duel sluga. "Jedva čekam gledati borbu", otkrila je Manuela. 

Mario, Farma
Mario, Farma FOTO: RTL

Krizni tjedan je i dalje na 'Farmi'. "U kriznom smo periodu, nestalo nam je kave, teško to podnosim", otkrila je vođa obitelji. Manuela je ustvrdila i da ne može smisliti sluge.

Manuela i Ivan, Farma
Manuela i Ivan, Farma FOTO: RTL

U borbi su posebni interesi, pobjednik svoj kamenčić daje poraženom. Zadatak je izazvao pravi kaos, predugo je trajao i Rebecca i Mario ga nikako nisu mogli riješiti. "Napokon, sad mi je malo lakše", otkrio je Mario.

Obitelj gleda borbu, Farma
Obitelj gleda borbu, Farma FOTO: RTL

Otkrio je da lakše diše, posebno zbog odlaska u šumu, a hoće li uspjeti s tjednim zadatkom, ne propustite doznati od 20.15 sati na RTL-u. Show 'Farma' je dostupan i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'FARME':

