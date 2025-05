Vraća se omiljeni Hamdija! U RTL-ovoj 'Farmi' naći će se u ulozi koja mu najbolje leži: 'Ne dam se lako prevariti, ali bit ću blagonaklon'

Devetnaest kandidata spremno je zakoračiti na 'Farmu', gdje se cijene rad, trud i zajedništvo. No u borbi za 50 tisuća eura, emocije rastu, baš kao i odgovornost, a samo oni najizdržljiviji mogu doći do cilja. Uz voditeljicu Nikolinu Pišek i mentora Marinka Vukobratovića, svestrane kandidate na imanju će posjećivati i svima dobro znani Hamdija Seferović, i to u jednoj posebnoj ulozi! Show je dostupan odmah na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 26. svibnja u 20.15 sati na RTL-u!