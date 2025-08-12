'Vrckasta je, meni je to slatko' Hamdija očaran Manuelom, a ona se pohvalila: 'Moj plan je uspio'

Kad Manuela i Rebecca kao vođa i sluškinja odlaze po namirnice kod trgovca Hamdije , nitko nije očekivao ovakav preokret na tržnici! Manuela stiže s crnom maskom, kao prava žena mačka, a Hamdija odmah reagira: "Manuela je vrckasta, malo luckasta, i meni je to baš slatko." U atmosferi smijeha i zafrkancije, nije izostao ni zagrljaj: "U ovim kriznim vremenima si me dobro nasmijala!", kaže Hamdija uz osmijeh.

A Manuela, očito zadovoljna: "Baš sam ti dobra... kao što sam i pretpostavila, Hamdija voli lude stvari. Plan je uspio, odmah sam ga smekšala!"

