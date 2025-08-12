Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

'Vrckasta je, meni je to slatko' Hamdija očaran Manuelom, a ona se pohvalila: 'Moj plan je uspio'

Uloga vođe obitelji, osmijeh do ušiju i jedan zagrljaj - je li Hamdija pao na Manuelin šarm?

RTL.hr
12.08.2025 21:15

Kad Manuela i Rebecca kao vođa i sluškinja odlaze po namirnice kod trgovca Hamdije, nitko nije očekivao ovakav preokret na tržnici! Manuela stiže s crnom maskom, kao prava žena mačka, a Hamdija odmah reagira: "Manuela je vrckasta, malo luckasta, i meni je to baš slatko." U atmosferi smijeha i zafrkancije, nije izostao ni zagrljaj: "U ovim kriznim vremenima si me dobro nasmijala!", kaže Hamdija uz osmijeh.

Hamdija i Manuela, Farma
Hamdija i Manuela, Farma FOTO: RTL

A Manuela, očito zadovoljna: "Baš sam ti dobra... kao što sam i pretpostavila, Hamdija voli lude stvari. Plan je uspio, odmah sam ga smekšala!"

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

Hamdija manuela farma
Moglo bi te zanimati

Znate li vi riješiti ovu zagonetku? Ovo je misterij iz kolibe koji Marija može odvesti u finale!

Gledatelji u anketi RTL.hr-a otkrili koga vide kao pobjednika 'Farme': On uvjerljivo vodi!

Muški savez na pomolu? 'Posljednji je voz da se ujedinimo!'

Kalkulacije i kamen spoticanja: 'Predomislila sam se oko glasanja'

Muke po životinjama: Ovi simpatični trenuci s 'Farme' će vas nasmijati do suza

Davora drame na 'Farmi' baš zabavljaju: 'Uspijeva moj plan da ih sve izludim'