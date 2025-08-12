Kad Manuela i Rebecca kao vođa i sluškinja odlaze po namirnice kod trgovca Hamdije, nitko nije očekivao ovakav preokret na tržnici! Manuela stiže s crnom maskom, kao prava žena mačka, a Hamdija odmah reagira: "Manuela je vrckasta, malo luckasta, i meni je to baš slatko." U atmosferi smijeha i zafrkancije, nije izostao ni zagrljaj: "U ovim kriznim vremenima si me dobro nasmijala!", kaže Hamdija uz osmijeh.
Farma
'Vrckasta je, meni je to slatko' Hamdija očaran Manuelom, a ona se pohvalila: 'Moj plan je uspio'
Uloga vođe obitelji, osmijeh do ušiju i jedan zagrljaj - je li Hamdija pao na Manuelin šarm?
