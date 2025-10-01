Wow! Prekrasna Rebecca iz 'Farme' zablistala u spektakularnoj haljini otvorenih leđa i oduševila pratitelje

Inače, Rebecca je bila superfinalistica na 'Farmi', a već od samih početaka pokazala je spremnost na prilagodbu. Odmah je postala sluga, a već tjedan nakon i vođa. Za RTL.hr je otkrila koliko je klan utjecao na njezin put i od koga je naslijedila borbenost. "Klan nisam niti shvaćala kao neki klan, nego kao obitelj jer sam s tim ljudima bila bolje nego s ostalima. Kako je taj klan utjecao na moj put na 'Farmi'? Iskreno, i ne baš nešto previše koliko ja mislim jer arena je jedino mjesto koje može utjecati na tebe", rekla je.

Jedan od emotivnijih trenutaka bio je kada je Rebeccina majka stigla na 'Farmu' i otkrila kako su imale težak život te kako u ponekim trenucima nisu imale ništa za jesti.