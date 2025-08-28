Emisije
Farma

Za koga bivši farmeri i mentor navijaju u 'Farmi'? Evo tko su njihovi favoriti među TOP 6 finalista!

Šest kandidata ostalo je u igri, a bivši farmeri i mentor Marinko otkrivaju tko ih je oduševio, a tko ih je razočarao. Evo što kažu o Nikolini, Rebecci, Ivanu, Mariju, Darku i Dariu

28.08.2025 07:00

Nikolina je od prvog dana prepoznata kao snažna igračica i jedna od najglasnijih u kući. Davor ju je opisao kao kandidatkinju kojoj je najviše stalo do pobjede: "Dori i Nikolini je najviše stalo, i one imaju plan. Okrenule su oko malog prsta nekoliko ljudi i drže konce u rukama." Kiki ističe da je Nikolina pokazala najveću energiju na početku: "Kad se tek počelo raditi, Nikolina je najviše trčala, pomagala i radila od prvog dana." Manja dodaje kako joj je baš s Nikolinom ostala prijateljica i nakon showa.

Nikolina, Farma
Nikolina, Farma FOTO: RTL.hr

Mentor Marinko za RTL.hr priznao je da je Rebecci dao 'mentorsku peticu' u prvoj polovici 'Farme': "Cura je sposobna i radišna, iako se možda povukla za kolektivom." Anđela kaže kako ju je ugodno iznenadila: "Rebecca mi je mali zvrk, jako je snažna, u početku nisam imala takvo mišljenje, ali do kraja mi je postala jako draga." Gledatelji je obožavaju zbog iskrenosti i upornosti, a bivši farmeri je vide kao pozitivnu energiju koja se izborila za finale unatoč svim preprekama.

Manuela smatra da Mario najviše pokazuje želju za pobjedom: "Rekla bih da je Mario najviše zainteresiran za pobjedu. Neprestano kalkulira, daje sve od sebe." Istaknula je i da zaslužuje finale jer se potpuno prilagodio, iako nema iskustva sa seoskim životom: "Takvi ljudi zaslužuju daleko dogurati." Manja je dodala kako upravo s Mariom ima blizak odnos tijekom i izvan showa.

Mario, Farma
Mario, Farma FOTO: RTL

Anđela je Ivana proglasila najboljim vođom: "Ivan je radio i bio pravi vođa. Bilo je vođa koji su se izvlačili, a on je stvarno bio i vođa i radio." Manuela također priznaje njegovu radnu etiku, iako nisu bili bliski: "Ivan zaslužuje finale jer je vrijedan, iako se nismo slagali kao ljudi." Mentor Marinko za Ivana kaže: "On je klasični kampanjac, ležeran, ali kad je stani-pani, mislim da su svi konci u njegovim rukama."

Ivan, Farma
Ivan, Farma FOTO: RTL

Doroteja ne skriva svoje mišljenje: "Moj favorit od prvog dana do zadnjeg bio je Darko i ostaje Darko. On je topla, iskrena i draga osoba. Muško je, klasično muško, ali ima potencijala i želje da se promijeni. Ako to napravi, bit će jedan od najpoželjnijih muškaraca na estradi." Kiki ga također vidi kao jednog od trojice koji bi trebali u superfinale. No, Manja se ne slaže: "Darko je bio najgori sluga. Ako je on dobar radnik, onda sam ja najjači radnik."

Darko, Farma
Darko, Farma FOTO: RTL.hr

Davor otkriva kako mu je Dario bio najbliži: "Najviše sam se sprijateljio s Dariom. Proveli smo pet dana zajedno kao pomoćnik i vođa, spavali u kozarcu." Iako je na 'Farmu' stigao među posljednjima, Dario se uspio probiti do samog kraja. Njegova vedrina i smisao za humor osigurali su mu simpatije među farmerima i gledateljima. Povratnici se ne slažu oko toga je li zaslužio finale, ali nitko ne poriče da je Dario uvijek bio spreman pomoći. Iako ga drugi često vide kao opuštenog igrača, njegov put do finala pokazuje da zna iznenaditi.

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

