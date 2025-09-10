Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Za Marija iz 'Farme' ljeto još uvijek nije gotovo! Objavio fotku s plaže na Hvaru

Mario iz 'Farme' uživa u ljetnim danima na sunčanom Hvaru

RTL.hr
10.09.2025 09:59

Mario iz 'Farme' uživa u ljetnim danima na sunčanom Hvaru, gdje se opušta na plaži, a na Instagramu je podijelio fotografiju kojom je pokazao kako provodi slobodno vrijeme uz more.

Mario, Farma
Mario, Farma FOTO: Instagram

Inače, Mario je u 'Farmi' stigao do finala, no iako nije odnio pobjedu stvorio je brojna prijateljstva. Jedno od njih je i ono između Marija i Nikoline. Otpočetka su kliknuli i shvatili kako slično razmišljaju što im je u konačnici i pomoglo da se i sprijatelje. Iako na 'Farmi' nije bilo lako s obzirom na to da im je u nekim situacijama prijateljstvo bilo na kušnji, njih dvoje su se svemu oduprijeli.

Nikolina i Mario, Farma
Nikolina i Mario, Farma FOTO: RTL

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

Mario Farma
Farma

Neraskidivo prijateljstvo! Doroteja i Darko iz 'Farme' ponovno zajedno, objavili zajedničku fotku s druženja: 'Običan utorak'

Moglo bi te zanimati

Mario za RTL.hr o influencerskoj karijeri. 'Ljudi vole pratiti što radim. Sada ću se toga ozbiljnije uhvatiti'

Rebecca i Mario za RTL.hr otkrili istinu o Nikolini: 'Nije bilo onako kako se pričalo'

Ekskluzivno! Rebecca i Mario iz 'Farme' u 'Spill The Tea': 'Ivan nas je razočarao, a Nikolina je kraljica!'

Nikolina i Mario postali su najbolji prijatelji nakon 'Farme': 'Ride or die'

I dalje zajedno! Mario iz 'Farme' podijelio emotivnu poruku i fotku ekipe

Mario za RTL.hr o finalu, 'Farmi' i kandidatima: 'Bio sam farmer koji je smirivao strasti'