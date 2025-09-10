Za Marija iz 'Farme' ljeto još uvijek nije gotovo! Objavio fotku s plaže na Hvaru

Inače, Mario je u 'Farmi' stigao do finala, no iako nije odnio pobjedu stvorio je brojna prijateljstva. Jedno od njih je i ono između Marija i Nikoline. Otpočetka su kliknuli i shvatili kako slično razmišljaju što im je u konačnici i pomoglo da se i sprijatelje. Iako na 'Farmi' nije bilo lako s obzirom na to da im je u nekim situacijama prijateljstvo bilo na kušnji, njih dvoje su se svemu oduprijeli.