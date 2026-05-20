Zapalila crveni tepih! Nikolina Pišek utjelovila 'cabaret' glamur i dokazala da izgleda bolje nego ikad

Jedno od najprepoznatljivijih lica domaće televizijske scene, Nikolina Pišek , ponovno je privukla pažnju fotografa i modnih kritičara na nedavnom društvenom događanju. Poznata po sklonosti ekstravagantnijim modnim izričajima, voditeljica je ovaj put imala zadatak odgovoriti na specifičnu temu večeri . "cabaret".

Za ovu prigodu odabrala je kombinaciju koja spaja elemente scenskog kostima i visoke mode, što je izravna referenca na estetiku cabareta. Njezin outfit, upotpunjen upečatljivim detaljima na glavi i mrežastim čarapama, privukao je poglede prisutnih, a voditeljica je pred fotografima samouvjereno pokazala kreaciju iz nekoliko različitih kutova.

Dok su se mnogi uzvanici odlučili za sigurnije, klasične večernje toalete, njezina interpretacija teme bila je među onima koje su izazvale najviše reakcija i komentara u modnim krugovima.