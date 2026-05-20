Zapalila crveni tepih! Nikolina Pišek utjelovila 'cabaret' glamur i dokazala da izgleda bolje nego ikad

Jedno od najprepoznatljivijih lica domaće televizijske scene, Nikolina Pišek, ponovno je privukla pažnju fotografa i modnih kritičara na nedavnom društvenom događanju. Poznata po sklonosti ekstravagantnijim modnim izričajima, voditeljica je ovaj put imala zadatak odgovoriti na specifičnu temu večeri . "cabaret".
Interpretacija zadane teme kroz modne detalje
Za ovu prigodu odabrala je kombinaciju koja spaja elemente scenskog kostima i visoke mode, što je izravna referenca na estetiku cabareta. Njezin outfit, upotpunjen upečatljivim detaljima na glavi i mrežastim čarapama, privukao je poglede prisutnih, a voditeljica je pred fotografima samouvjereno pokazala kreaciju iz nekoliko različitih kutova.
Dok su se mnogi uzvanici odlučili za sigurnije, klasične večernje toalete, njezina interpretacija teme bila je među onima koje su izazvale najviše reakcija i komentara u modnim krugovima.
Bogata televizijska karijera na RTL-u
Osim modnog odabira, njezino pojavljivanje na ovakvim događanjima uvijek podsjeća i na njezinu dugovječnost u medijskom prostoru te brojne televizijske formate koje je vodila tijekom godina.
Gledatelji je dobro pamte iz proljeća 2023. godine, kada je vodila raskošni glazbeni megashow uživo Masked Singer". Nakon toga, njezina se suradnja s RTL-om nastavila kroz ulogu glavne voditeljice u velikom ljetnom reality projektu Farma", koji se 2025. godine prikazivao na televiziji i platformi Voyo, gdje je pratila natjecatelje na imanju u Sloveniji. Iste godine, u proljeće 2025., preuzela je i vođenje tjedne lifestyle i magazinske emisije MagNet", donoseći priče iz svijeta ljepote, dizajna i gastronomije.