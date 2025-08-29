Emisije
Farma

Zeleni, ljubičasti ili narančasti ključ? Tko će postati pobjednik 'Farme'?

Nakon mjeseci izazova, borbi i neočekivanih obrata, poznata su imena troje superfinalista, tko će ponijeti titulu pobjednika?

RTL.hr
29.08.2025 20:30

Ivan je svoju kartu za superfinale zaslužio ušavši kroz svaki mogući izazov s tihom odlučnošću i neiscrpnim radom. "Puno truda, žulja i alata je prošlo kroz moje ruke da bih došao do superfinala", rekao je. Dodaje i da sada sve leži u rukama sudbine: "Tri boje, jedna je sretna." Rebecca, najmlađa natjecateljica ove sezone, svoj put opisuje jednom riječju: "Do superfinala me dovela moja ludost."

Superfinalisti, Farma
Superfinalisti, Farma FOTO: RTL

Darko, koji je prošao kroz izazove, promjene i konstantnu borbu, nosi svoju boju s ponosom, spreman pokazati da je mjesto u superfinalu više nego zasluženo. Svi kandidati sada čekaju kome će pripasti ključ koji otključava pobjedu? Samo jedan ključ vodi do titule.

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

