Zeleni, ljubičasti ili narančasti ključ? Tko će postati pobjednik 'Farme'?

Ivan je svoju kartu za superfinale zaslužio ušavši kroz svaki mogući izazov s tihom odlučnošću i neiscrpnim radom. "Puno truda, žulja i alata je prošlo kroz moje ruke da bih došao do superfinala", rekao je. Dodaje i da sada sve leži u rukama sudbine: "Tri boje, jedna je sretna." Rebecca, najmlađa natjecateljica ove sezone, svoj put opisuje jednom riječju: "Do superfinala me dovela moja ludost."