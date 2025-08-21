'Želim uživati, ne raditi': Dariju prijeti pobuna usred zadatka

Novi vođa obitelji je Dario, a pred farmere je stavljen jedan od ključnih zadataka - rasklopiti cijelo imanje. No, umjesto rada, atmosfera na 'Farmi' podsjeća više na produženi odmor.

Ivan je odmah priznao da ne vjeruje kako će se išta uspjeti napraviti, a Anđela je istaknula kako svi pričaju o poslu, ali nitko se ne miče od stola. Dario pokušava podići moral i potaknuti ekipu na zajedništvo: "To ne može jedna osoba, moramo svi skupa potegnuti." Ipak, Mario je bez ustručavanja priznao da ga zadatak uopće ne zanima jer želi uživati u posljednjim danima.

Hoće li vođa uspjeti motivirati svoje kolege ili će lijenost presuditi i zadatak pasti u vodu?

