Farma

'Želim uživati, ne raditi': Dariju prijeti pobuna usred zadatka

Farmeri su dobili novi zadatak od Marinka, no umjesto rada, vlada lijenost i gunđanje

RTL.hr
21.08.2025 20:30

Novi vođa obitelji je Dario, a pred farmere je stavljen jedan od ključnih zadataka - rasklopiti cijelo imanje. No, umjesto rada, atmosfera na 'Farmi' podsjeća više na produženi odmor. 

Ivan je odmah priznao da ne vjeruje kako će se išta uspjeti napraviti, a Anđela je istaknula kako svi pričaju o poslu, ali nitko se ne miče od stola. Dario pokušava podići moral i potaknuti ekipu na zajedništvo: "To ne može jedna osoba, moramo svi skupa potegnuti." Ipak, Mario je bez ustručavanja priznao da ga zadatak uopće ne zanima jer želi uživati u posljednjim danima. 

Hoće li vođa uspjeti motivirati svoje kolege ili će lijenost presuditi i zadatak pasti u vodu?

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

